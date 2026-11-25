Policjanci nie stosują taryfy ulgowej wobec złodziei-romantyków. Przekonał się o tym 18-latek z Gdańska. Młody mężczyzna w rejonie Śródmieścia włamał się do automatu z pluszakami i zabierał znajdujące się w nim zabawki. Zajęli się nim mundurowi z Komisariatu Policji II w stolicy województwa pomorskiego.

- Na widok radiowozu mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci podjęli za nim pościg pieszy, który zakończył się zatrzymaniem 18-latka. Interweniujący na miejscu mundurowi ustalili, że mężczyzna, przewrócił automat z zabawkami, wybił w nim szybę i ukradł ze środka 37 małych pluszaków. Nie poprzestał jednak na tym. Włamał się również do kolejnego automatu, skąd zabrał dużego misia - relacjonują policjanci z Pomorza.

18-latkowi z Gdańska grozi 10 lat więzienia!

Funkcjonariusze z biura prasowego Pomorskiej Policji przekazali w komunikacie, że łączna wartość strat spowodowanych przez mężczyznę wyniosła blisko 8 tysięcy złotych.

Mieszkaniec Gdańska podczas rozmowy z funkcjonariuszami przyznał, że chciał zdobyć pluszaki dla swojej dziewczyny, ale to wyznanie nie uchroni go przed poważnymi konsekwencjami.

- 18-latek został przewieziony do jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności oraz sporządzono dokumentację służbową. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - informują nas mundurowi.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

5