Dramat podczas nocnej zmiany. 63-latek nagle przestał oddychać

Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 23 listopada, w jednej z firm przy alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Była godzina 1.35, kiedy dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące pracownika, który nagle stracił przytomność i przestał oddychać.

Mężczyzna wykonywał swoje obowiązki służbowe, gdy niespodziewanie zasłabł. Świadkami zdarzenia byli jego współpracownicy, którzy natychmiast zareagowali.

Powiadomili służby ratunkowe i w miarę swoich możliwości rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Każda kolejna sekunda miała znaczenie.

Policjanci dotarli po kilku minutach. Natychmiast rozpoczęli reanimację

Na miejsce pilnie skierowano najbliższy patrol policji. Funkcjonariusze przyjechali już po kilku minutach i natychmiast przystąpili do ratowania nieprzytomnego 63-latka.

Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli uciskanie klatki piersiowej w celu podtrzymania krążenia krwi.

Policjanci wykonywali tę czynność na zmianę, stale kontrolując stan poszkodowanego.

Wkrótce na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przejęli specjalistyczne czynności medyczne, wykonali wkłucie, podali niezbędne leki oraz zaintubowali pacjenta.

W tym czasie policjanci nadal prowadzili uciskanie klatki piersiowej.

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Kilkadziesiąt minut walki o życie. W końcu nastąpił przełom

Akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut. Funkcjonariusze i ratownicy medyczni nieprzerwanie wykonywali czynności, których celem było przywrócenie krążenia i oddechu u poszkodowanego.

W końcu ich wysiłki przyniosły oczekiwany rezultat. U 63-latka powróciły czynności życiowe. Mężczyznę udało się ustabilizować na tyle, by możliwe było przetransportowanie go do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Po przewiezieniu do szpitala lekarze przeprowadzili badania, które pozwoliły wyjaśnić przyczynę nagłego pogorszenia stanu zdrowia mężczyzny. Okazało się, że 63-latek doznał zawału mięśnia sercowego.

To właśnie podczas pracy nagle stracił przytomność i przestał oddychać. Jak podkreślają policjanci, ogromne znaczenie dla powodzenia akcji miała szybka reakcja świadków, którzy nie pozostali obojętni i natychmiast wezwali pomoc.

Równie istotne było błyskawiczne przybycie patrolu i rozpoczęcie reanimacji jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki wspólnym działaniom pracowników firmy, policjantów oraz ratowników medycznych udało się przywrócić funkcje życiowe 63-letniego mężczyzny.