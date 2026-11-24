Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Mieszkańcy Pomorza mogą dzisiaj odetchnąć pełną piersią, ponieważ jakość powietrza w Gdańsku jest bardzo dobra. Silniejszy wiatr nad morzem oraz przelotne opady deszczu działają jak naturalny filtr atmosferyczny. Dym wypuszczany z domowych kominów oraz drobne cząsteczki brudu ze spalin samochodowych są natychmiast rozpraszane i nie gromadzą się nad ziemią.

Brak toksycznej chmury zanieczyszczeń tworzy znakomite warunki do spacerów, biegania i spędzania czasu na świeżym powietrzu. To także świetny moment na wywietrzenie pokoi i wpuszczenie rześkiego powietrza do domów.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto odnieść pomiary do oficjalnych wskaźników bezpieczeństwa. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowa norma dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by dobowe stężenie nie przekraczało 15 µg/m³.

Poranne odczyty z gdańskich stacji pomiarowych z dnia 24 listopada pokazują wyjątkowo niskie stężenia pyłów zawieszonych:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (godz. 07:00) – PM10: 2.5 µg/m³, PM2.5: 2 µg/m³ (indeks ogólny: Bardzo dobry). Wynik PM10 stanowi zaledwie 5% dobowego limitu GIOŚ.

(godz. 07:00) – PM10: 2.5 µg/m³, PM2.5: 2 µg/m³ (indeks ogólny: Bardzo dobry). Wynik PM10 stanowi zaledwie 5% dobowego limitu GIOŚ. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (godz. 07:00) – PM10: 2.3 µg/m³, PM2.5: 1.8 µg/m³ (indeks ogólny: Bardzo dobry). Odczyt PM10 to niespełna 5% dozwolonej normy dobowej.

(godz. 07:00) – PM10: 2.3 µg/m³, PM2.5: 1.8 µg/m³ (indeks ogólny: Bardzo dobry). Odczyt PM10 to niespełna 5% dozwolonej normy dobowej. Gdańsk, ul. Leczkowa (godz. 07:00) – PM10: 2.5 µg/m³, PM2.5: 2 µg/m³ (indeks ogólny: Bardzo dobry). Stężenia pozostają na minimalnym poziomie.

(godz. 07:00) – PM10: 2.5 µg/m³, PM2.5: 2 µg/m³ (indeks ogólny: Bardzo dobry). Stężenia pozostają na minimalnym poziomie. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (godz. 08:00) – PM10: 9.6 µg/m³, PM2.5: 7.8 µg/m³. Wartości pyłu PM10 wynoszą poniżej 20% progu dobowego, co nawet w rejonie ruchliwej ulicy gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

(godz. 08:00) – PM10: 9.6 µg/m³, PM2.5: 7.8 µg/m³. Wartości pyłu PM10 wynoszą poniżej 20% progu dobowego, co nawet w rejonie ruchliwej ulicy gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (godz. 07:00) – PM10: 3.5 µg/m³, PM2.5: 2.6 µg/m³. Wyniki mieszczą się głęboko poniżej jakichkolwiek limitów ostrzegawczych.

Wszystkie zarejestrowane wskaźniki pyłów PM10 oraz PM2.5 wynoszą zaledwie ułamek dopuszczalnych limitów, co oznacza idealne warunki dla zdrowia mieszkańców.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanina dymu z domowych pieców, spalin samochodowych oraz wilgotnej pary wodnej. Powstaje w sytuacjach, gdy bezwietrzna pogoda zatrzymuje zanieczyszczenia blisko ziemi i tworzy nad miastem niewidzialną barierę. Złotą zasadą każdego mieszkańca jest regularne sprawdzanie wskaźników jakości powietrza przed wyjściem na trening czy spacer, co pozwala dbać o zdrowie dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie