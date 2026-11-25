Zaczynają ostrzegać przed nadmierną turystyką
Zestawienie przygotowali eksperci amerykańskiego przewodnika turystycznego Fodor's Travel. Ich coroczna lista wskazuje miejsca, w których turystyka zaczęła przynosić więcej problemów niż korzyści. Nie oznacza to, że wymienione lokalizacje straciły swoje walory turystyczne. Wręcz przeciwnie – często są to niezwykle atrakcyjne zakątki świata, które właśnie dzięki swojej popularności znalazły się w trudnej sytuacji.
Chodzi przede wszystkim o nadmierną liczbę odwiedzających, problemy z infrastrukturą, zanieczyszczenie środowiska czy coraz trudniejsze warunki życia lokalnych mieszkańców.
Osiem miejsc, które lepiej przemyśleć przed wakacjami w 2027 roku
Na tegorocznej liście znalazło się osiem lokalizacji z różnych części świata. Nie brakuje wśród nich prawdziwych wakacyjnych hitów, które od lat przyciągają turystów z Europy, w tym również z Polski. Pełna lista miejsc znajduje się w galerii poniżej. Jeśli myślicie o urlopie w tych lokalizacjach, być może zastanówcie się raz jeszcze.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Te miejsca na wakacje lepiej przemyśleć dwa razy
Wakacje 2027. Gdzie jechać na urlop?
Osoby, które dopiero planują wakacje w 2027 roku, wcale nie muszą rezygnować z zagranicznych podróży. Warto jednak postawić na kierunki, które oferują piękne krajobrazy, ciekawe atrakcje i nieco więcej spokoju. Dobrym pomysłem mogą być m.in. Czarnogóra, Chorwacja, Grecja czy portugalskie wybrzeże. Ciekawą alternatywą jest również Bułgaria, która od lat przyciąga turystów szerokimi plażami i stosunkowo przystępnymi cenami.