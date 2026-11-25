Zaczynają ostrzegać przed nadmierną turystyką

Zestawienie przygotowali eksperci amerykańskiego przewodnika turystycznego Fodor's Travel. Ich coroczna lista wskazuje miejsca, w których turystyka zaczęła przynosić więcej problemów niż korzyści. Nie oznacza to, że wymienione lokalizacje straciły swoje walory turystyczne. Wręcz przeciwnie – często są to niezwykle atrakcyjne zakątki świata, które właśnie dzięki swojej popularności znalazły się w trudnej sytuacji.

Chodzi przede wszystkim o nadmierną liczbę odwiedzających, problemy z infrastrukturą, zanieczyszczenie środowiska czy coraz trudniejsze warunki życia lokalnych mieszkańców.

Osiem miejsc, które lepiej przemyśleć przed wakacjami w 2027 roku

Na tegorocznej liście znalazło się osiem lokalizacji z różnych części świata. Nie brakuje wśród nich prawdziwych wakacyjnych hitów, które od lat przyciągają turystów z Europy, w tym również z Polski. Pełna lista miejsc znajduje się w galerii poniżej. Jeśli myślicie o urlopie w tych lokalizacjach, być może zastanówcie się raz jeszcze.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te miejsca na wakacje lepiej przemyśleć dwa razy

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Wakacje 2027. Gdzie jechać na urlop?

Osoby, które dopiero planują wakacje w 2027 roku, wcale nie muszą rezygnować z zagranicznych podróży. Warto jednak postawić na kierunki, które oferują piękne krajobrazy, ciekawe atrakcje i nieco więcej spokoju. Dobrym pomysłem mogą być m.in. Czarnogóra, Chorwacja, Grecja czy portugalskie wybrzeże. Ciekawą alternatywą jest również Bułgaria, która od lat przyciąga turystów szerokimi plażami i stosunkowo przystępnymi cenami.