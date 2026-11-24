Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku przyciąga tłumy

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych zimowych atrakcji w Polsce. Co roku przyciąga zarówno mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów z różnych zakątków kraju oraz zagranicy.

Wizyta na takim wydarzeniu może być jednak sporym obciążeniem dla portfela. Szczególnie jeśli planujemy spróbować kilku potraw dostępnych na stoiskach gastronomicznych. Dziennikarze Onetu postanowili sprawdzić, ile w tym roku trzeba zapłacić za popularne przysmaki. Porównali również ceny z tymi, które obowiązywały na tych samych stoiskach w poprzednim sezonie.

Osiem pierogów za 44 zł. Tyle trzeba zapłacić na jarmarku

Jedną z potraw, które przyciągają uwagę odwiedzających, są oczywiście pierogi. Na stoisku „Pod Łosiem Luckiem” za porcję ośmiu sztuk ruskich trzeba zapłacić 36 zł. Rok wcześniej kosztowały 34 zł. Nieco droższe są pierogi z kapustą i grzybami. Ich cena wzrosła z 36 do 38 zł.

Najwięcej trzeba wydać na wariant z kaczką. Osiem sztuk kosztuje obecnie aż 44 zł, podczas gdy w ubiegłym roku cena wynosiła 40 zł. Oznacza to, że nawet za stosunkowo niewielką porcję tradycyjnego dania trzeba zapłacić niemałą kwotę.

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Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk

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Żurek, barszcz i bigos również podrożały

Zmiany w cennikach dotyczą nie tylko pierogów. Więcej niż przed rokiem kosztują również inne tradycyjne dania, które szczególnie dobrze pasują do zimowej atmosfery jarmarków.

Za porcję żurku trzeba zapłacić 28 zł, czyli o 2 zł więcej niż w poprzednim sezonie. Podrożał także barszcz czerwony - jego cena wzrosła z 15 do 18 zł. Jeszcze większą różnicę widać w przypadku bigosu - w ubiegłym roku porcja kosztowała 30 zł, natomiast obecnie trzeba za nią zapłacić 35 zł. Więcej kosztują również placki ziemniaczane z żurawiną. Ich cena wzrosła z 26 do 30 zł.

Ceny na jarmarkach od lat budzą emocje

Podwyżki cen na jarmarkach bożonarodzeniowych nie powinny być dużym zaskoczeniem. Zazwyczaj z sezonu na sezon za te same produkty i potrawy trzeba zapłacić nieco więcej. Podobnie jest zresztą w sklepach, gdzie ceny żywności, napojów czy świątecznych dekoracji również zmieniają się wraz z upływem czasu. Nie zmienia to jednak faktu, że stawki obowiązujące na jarmarkach często potrafią przyprawić o zawrót głowy.