Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Poranne odczyty z lokalnych stacji monitoringowych pokazują jednoznacznie, że stan powietrza jest dziś bardzo dobry i dobry w całym mieście. Nadmorski wiatr skutecznie rozwiewa wszelkie dymne chmury oraz spaliny, zapobiegając powstawaniu nad miastem niewidzialnej pokrywki, która w mroźne i bezwietrzne dni mogłaby blokować zanieczyszczenia blisko ziemi. Na stacji przy ul. Powstańców Warszawskich ogólny indeks oceniono jako bardzo dobry, natomiast przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Leczkowej wskazania zostały określone jako dobre. W praktyce oznacza to pełen komfort oddechowy i idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu bez obaw o wdychanie drobin brudu z kominów czy rur wydechowych.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość gdańskiego powietrza, warto zestawić zgromadzone pomiary z obowiązującymi standardami zdrowotnymi. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska bezpieczna dobowa norma dla pyłu PM10 (grubszych cząstek brudu) wynosi 50 µg/m³, a dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (przy czym Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca limit dobowy na poziomie 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty w Gdańsku są wyjątkowo niskie i bezpiecznie mieszczą się na zaledwie ułamku dopuszczalnych limitów:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 7 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 6.2 µg/m³ (indeks: Dobry). Dzisiejszy poziom PM10 wynosi zaledwie 14% dobowej normy bezpieczeństwa.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 7 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), PM2.5: 6.2 µg/m³ (indeks: Dobry). Dzisiejszy poziom PM10 wynosi zaledwie 14% dobowej normy bezpieczeństwa. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 4.5 µg/m³ (indeks: Dobry), PM2.5: 4 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Stężenie PM10 to zaledwie 9% normy dobowej.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 4.5 µg/m³ (indeks: Dobry), PM2.5: 4 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Stężenie PM10 to zaledwie 9% normy dobowej. Gdańsk, ul. Leczkowa (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 7.4 µg/m³ (indeks: Dobry), PM2.5: 6.6 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Wynik PM10 odpowiada niecałym 15% dobowego limitu.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 7.4 µg/m³ (indeks: Dobry), PM2.5: 6.6 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Wynik PM10 odpowiada niecałym 15% dobowego limitu. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (pomiar z godziny 09:00) – PM10: 7.8 µg/m³, PM2.5: 6.3 µg/m³. Mimo braku ogólnego wskaźnika stacji, odnotowane wartości świadczą o śladowym stężeniu pyłów.

(pomiar z godziny 09:00) – PM10: 7.8 µg/m³, PM2.5: 6.3 µg/m³. Mimo braku ogólnego wskaźnika stacji, odnotowane wartości świadczą o śladowym stężeniu pyłów. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 7.1 µg/m³, PM2.5: 6.2 µg/m³. Zarejestrowane parametry potwierdzają znakomitą jakość powietrza również w południowych dzielnicach miasta.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła powstała z połączenia zanieczyszczeń – dymu z domowych pieców oraz spalin samochodowych – z wilgocią w powietrzu. Powstaje głównie wtedy, gdy brakuje wiatru, a zimne powietrze przy ziemi zatrzymuje wszelki pył niczym szczelna pokrywa. Te mikroskopijne cząsteczki mogą przedostawać się przez układ oddechowy wprost do krwiobiegu, podrażniając płuca i serce. Na szczęście dziś ten problem Gdańska nie dotyczy. Nasza złota zasada brzmi jednak: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, co pozwala bezpiecznie planować aktywność o każdej porze roku.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie