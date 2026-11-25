Hiszpańska linia lotnicza ma poważne problemy

Sytuacja Plus Ultra staje się coraz trudniejsza. Pierwsze poważne problemy pojawiły się już w połowie 2026 roku. Przewoźnik, zmagający się m.in. z rosnącymi cenami paliwa lotniczego, zdecydował się wówczas wycofać z połączeń do Kolumbii.

To jednak nie był koniec kłopotów. W połowie listopada z rozkładu zniknęły również loty z Madrytu do Limy i Buenos Aires. W rezultacie siatka regularnych połączeń hiszpańskiej linii została mocno ograniczona. Pozostały w niej trasy łączące Madryt i Teneryfę z Caracas w Wenezueli.

Niepokój wzbudziły także doniesienia hiszpańskiego dziennika „OKDIARIO”. Według tamtejszych mediów przewoźnik miał podjąć decyzję o całkowitym zakończeniu działalności i likwidacji ostatnich regularnych połączeń. Sama spółka nie wydała jednak jeszcze oficjalnego komunikatu potwierdzającego te informacje.

Rainbow korzystał z usług Plus Ultra. Polacy latali z nią na egzotyczne wakacje

Nazwa Plus Ultra może być znana również polskim turystom. Hiszpański przewoźnik przez dwa sezony zimowe współpracował bowiem z biurem podróży Rainbow. Jego samoloty obsługiwały czartery do popularnych wśród urlopowiczów egzotycznych destynacji.

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Najgorsze miejsca na wakacje 2027

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Kolejne linie lotnicze mają problemy

Przypadek Plus Ultra nie jest odosobniony. W ostatnim czasie branża lotnicza zmaga się z wieloma trudnościami, a część przewoźników musiała ograniczyć działalność lub całkowicie zniknęła z rynku.

Wśród najważniejszych problemów wymienia się wysokie ceny paliwa lotniczego, rosnące koszty operacyjne, zadłużenie oraz trudności związane z utrzymaniem i dostępnością samolotów.