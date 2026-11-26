Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Mieszkańcy Gdańska mogą dziś odetchnąć pełną piersią. Ogólna jakość powietrza w stolicy województwa pomorskiego jest dziś bardzo dobra oraz dobra, co stwarza znakomite warunki do przebywania na zewnątrz. Na stacji pomiarowej przy ulicy Powstańców Warszawskich indeks ogólny określono jako bardzo dobry, natomiast w punktach przy ulicy Wyzwolenia, ulicy Leczkowej oraz przy Alei Grunwaldzkiej oceniono go jako dobry.

Mimo chłodnej aury i temperatury wahającej się rano od -2°C do 2°C w ciągu dnia, co skłania do intensywniejszego ogrzewania domów, ruch powietrza zapobiega gromadzeniu się dymu z kominów i spalin samochodowych blisko ziemi. Drobne cząsteczki brudu nie zalegają w otoczeniu i są sprawnie rozpraszane. Dzisiejszy dzień warto przeznaczyć na aktywność fizyczną w parku lub przewietrzenie pomieszczeń w domu.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować dane pomiarowe, warto pamiętać o obowiązujących normach. Dla pyłu PM10 polska dobowa norma bezpieczeństwa według GIOŚ wynosi 50 µg/m³. Z kolei w przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 norma krajowa określa limit roczny (20 µg/m³), natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca zalecany dobowy poziom odniesienia na poziomie 15 µg/m³.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty ze stacji pomiarowych w Gdańsku z godziny 08:00 (pomiar z dnia 26.11.2026):

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (godz. 08:00): PM10 wynosi 26.8 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi 53,6% normy dobowej. Pył PM2.5 wynosi 25.4 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji to Bardzo dobry.

(godz. 08:00): PM10 wynosi 26.8 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi 53,6% normy dobowej. Pył PM2.5 wynosi 25.4 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji to Bardzo dobry. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (godz. 08:00): PM10 osiągnęło 26.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), co daje 52,6% normy dobowej. Pył PM2.5 wynosi 25.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry.

(godz. 08:00): PM10 osiągnęło 26.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), co daje 52,6% normy dobowej. Pył PM2.5 wynosi 25.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry. Gdańsk, ul. Leczkowa (godz. 08:00): PM10 wynosi 32.4 µg/m³ (indeks: Dobry), czyli 64,8% normy dobowej. Pył PM2.5 wynosi 30.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry.

(godz. 08:00): PM10 wynosi 32.4 µg/m³ (indeks: Dobry), czyli 64,8% normy dobowej. Pył PM2.5 wynosi 30.5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (godz. 08:00): PM10 wynosi 35.3 µg/m³ (70,6% normy dobowej), a PM2.5 osiągnęło 31.8 µg/m³. Ogólny indeks stacji to Dobry.

(godz. 08:00): PM10 wynosi 35.3 µg/m³ (70,6% normy dobowej), a PM2.5 osiągnęło 31.8 µg/m³. Ogólny indeks stacji to Dobry. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (godz. 08:00): PM10 wynosi 24.7 µg/m³ (49,4% normy dobowej), natomiast PM2.5 wynosi 20.4 µg/m³.

Wszystkie wyniki PM10 w całym mieście utrzymują się poniżej progu 50 µg/m³, osiągając najwyżej 70,6% dopuszczalnego limitu przy Alei Grunwaldzkiej. Stężenia pyłu PM2.5 mieszczą się w bezpiecznych granicach standardów krajowych, choć są nieco wyższe niż surowe wytyczne dobowe WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje ze zmieszania dymu z domowych pieców i spalin samochodowych z wilgotnym powietrzem przy braku wiatru. Gdy brakuje ruchu powietrza, te drobne cząsteczki unoszą się nisko nad ziemią i przedostają się bezpośrednio do naszych układów oddechowych. Złota zasada mieszkańca nakazuje sprawdzenie aktualnego wskaźnika jakości powietrza przed planowanym treningiem na zewnątrz lub wyjściem na spacer, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci, seniorów oraz osób cierpiących na schorzenia serca i płuc.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie