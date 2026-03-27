Awaria promu Stena Spirit w Karlskronie. Wiatr i pęknięta lina

Po środowym incydencie, który zablokował kluczowe nabrzeże w Szwecji, kilkaset osób czekało na możliwość powrotu do kraju. W trakcie przybijania do nabrzeża w szwedzkim porcie Karlskrona zerwała się lina rufowa, a silny wiatr zniósł statek z wyznaczonego kursu. Konieczne okazało się wsparcie jednostek holowniczych, które pomogły bezpiecznie zacumować prom. Cała grupa 489 podróżujących opuściła pokład bez żadnych obrażeń.

Utrudnienia na trasie Karlskrona - Gdynia. Zorganizowano transport

Unieruchomiony przy kei Stena Spirit zablokował dostęp do portu, oczekując na zgodę na ponowny rejs. Przestój wygenerował spore opóźnienia dwóch innych statków obsługujących ten bałtycki korytarz. Przedstawicielka polskiego oddziału firmy, Agnieszka Nowakowska, poinformowała w piątek agencję PAP o zapewnieniu podróżnym noclegów w hotelach oraz na statkach. Przewoźnik zadbał o posiłki, a także opłacił zastępczą podróż autobusami i innymi liniami promowymi bezpośrednio do Gdyni.

Stena Line odwołuje rejsy do Polski. Komunikat przewoźnika

Komplikacje w szwedzkim porcie wymusiły podjęcie działań dotyczących całego harmonogramu. Zapadła decyzja o całkowitym anulowaniu połączeń pomiędzy Gdynią a Karlskroną w obydwie strony. Ruch statków pasażerskich został zawieszony do poniedziałku 30 marca, do wczesnych godzin porannych. Firma przekazała oficjalne informacje w tej sprawie.

- Decyzja ta wynika z troski o pasażerów, partnerów oraz klientów frachtowych - jej celem jest zapewnienie jasnej i przewidywalnej informacji oraz uniknięcie dalszej niepewności związanej z możliwymi zmianami operacyjnymi

- wyjaśniła Nowakowska.

Szwedzki armator realizuje przewozy na tym bałtyckim szlaku już od ponad trzydziestu lat. Linię obsługują łącznie trzy duże jednostki morskie. W skład floty wchodzą dwa statki nowej generacji typu E-Flexer, mierzące po 240 metrów długości. Są to promy Stena Estelle oraz Stena Ebba, które rozpoczęły rejsy na tej trasie stosunkowo niedawno.