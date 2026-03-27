Potężne ćwiczenia straży pożarnej na Pomorzu. W akcji 100 ratowników i psy!

Wojciech Kulig
2026-03-27 17:39

W Rzucewie w gminie Puck odbyły się jedne z największych ćwiczeń dla pomorskich strażaków. Scenariusze zakładały m.in. zawalenie się budynku i likwidację tajnego laboratorium. Zobacz, jak trenują najlepsi!

W gminie Puck nie było miejsca na błędy. Strażacy z Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG ćwiczyli ramię w ramię z policyjnymi kontrterrorystami z SPKP w Gdańsku.

- Każda z grup realizuje przygotowany scenariusz, odpowiadający realnym zagrożeniom. Strażacy doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę, podnosząc gotowość operacyjną

- informuje Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku. 

Dramat pod gruzami. Liczył się czas

Jedno z najtrudniejszych zadań czekało speców z Gdańska. Grupa poszukiwawczo-ratownicza musiała zmierzyć się z wizją zawalonego budynku, gdzie pod tonami gruzu uwięzieni zostali ludzie.

- Przyjęli założenie, że podczas prac doszło do zawalenia się stropu między kondygnacjami. Musieli dotrzeć do środka, bo prawdopodobnie uwięzieni byli tam ludzie. Szkolili techniki stabilizacji konstrukcji oraz robili przebicia w ścianach, by zlokalizować poszukiwanych. Pomocne były też psy ratownicze

- mówi w rozmowie z Radiem Eska mł. asp. Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej. 

Nalot na laboratorium i akcja na wysokości

Z kolei grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni mierzyła się z zagrożeniem chemicznym. W jednym z budynków odkryto tajne laboratorium produkujące substancje psychotropowe.

- Ich zadaniem było potwierdzić zagrożenie, zidentyfikować substancję i ograniczyć ryzyko przedostania się chemii do środowiska oraz osób postronnych

 - dodaje mł. asp. Westrych.

Z kolei ratownicy z Rumii musieli udowodnić, że grawitacja nie jest dla nich przeszkodą. Ratowali pracownika, który zasłabł na dachu wysokiego obiektu.

- Nie dało się go ewakuować standardowo. Musieli użyć technik linowych i specjalistycznych noszy kubełkowych, które opuszczali z wysokości

- przekazuje rzecznik. 

Gotowość na realne zagrożenia

Ćwiczenia w Rzucewie były okazją do sprawdzenia współpracy między różnymi jednostkami oraz doskonalenia umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Tego typu szkolenia są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu gotowości operacyjnej służb ratowniczych.

Dzięki nim strażacy mogą jeszcze skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych – niezależnie od skali i rodzaju zagrożenia.

