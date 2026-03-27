Kradzież rozbójnicza w Słupsku. 16-latkowie brutalnie pobili ochroniarza za piwo

Redakcja Eska Regiony
2026-03-27 15:26

Słupscy policjanci zatrzymali dwóch 16-latków podejrzanych o kradzież rozbójniczą, do której doszło we wtorek 24 marca 2026 roku. Nastolatkowie po kradzieży piwa ze sklepu zaatakowali pracownika ochrony, który próbował ich powstrzymać. Sprawą agresywnych chłopaków zajmie się teraz sąd rodzinny w Słupsku.

Kradzież w Słupsku i brutalny atak na ochroniarza marketu

Do bulwersującego zdarzenia doszło we wtorek 24 marca na terenie jednego ze słupskich marketów. Dwóch 16-latków postanowiło ukraść cztery piwa, których wartość oszacowano na 30 złotych. Po zabraniu towaru z półki ominęli linię kas i wyszli ze sklepu, licząc, że kradzież nie zostanie zauważona. Ich działanie spostrzegł jednak pracownik ochrony, który natychmiast wybiegł za nimi na parking, aby odzyskać skradzione mienie. Interwencja mężczyzny spotkała się z niezwykle agresywną reakcją, ponieważ nastolatkowie rzucili się na niego, bili go, szarpali, a na koniec rzucili w niego szklaną butelką.

Zatrzymanie 16-latków i zarzuty kradzieży rozbójniczej

Na miejsce wezwano policję, która szybko zabezpieczyła kluczowy dowód w sprawie, czyli nagranie z monitoringu. Dzięki filmowi, na którym widać było przebieg zdarzenia i wizerunki sprawców, kryminalni ze Słupska błyskawicznie ustalili tożsamość młodych agresorów. Obaj 16-latkowie zostali zatrzymani, a wszystkie czynności procesowe przeprowadzono w obecności ich rodziców. Usłyszeli oni zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz naruszenia czynności ciała pracownika ochrony. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy został przekazany do sądu rodzinnego, który teraz zadecyduje o dalszym losie nastolatków.

