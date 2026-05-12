Rozbój na ulicy Stągiewnej. Turysta z Norwegii celem ataku

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 7 maja, na popularnej wśród turystów ulicy Stągiewnej w Gdańsku. To właśnie tam grupa czterech młodych mężczyzn zaatakowała obywatela Norwegii, grożąc mu nożem. Napastnicy najpierw zmusili swoją ofiarę do wypłacenia gotówki z bankomatu, a następnie zabrali mu kartę bankową, telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie kilku tysięcy koron norweskich. Po przejęciu karty sprawcy dokonali jeszcze kilku nieautoryzowanych wypłat, dodatkowo powiększając straty pokrzywdzonego w wyniku tego napadu z nożem w Gdańsku.

Błyskawiczna akcja policji. Szwedzi zatrzymani na lotnisku w Gdańsku

Gdańscy policjanci z komisariatu w Śródmieściu natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne śledztwo. Kluczowym elementem dochodzenia okazała się analiza nagrań z monitoringu miejskiego, która pozwoliła śledczym na szybkie wytypowanie sprawców. Kryminalni ustalili, że za napaścią stoją obywatele Szwecji, którzy planowali opuścić Polskę już następnego dnia. W piątek, 8 maja, policjanci z komendy miejskiej i śródmiejskiego komisariatu, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej, przeprowadzili zasadzkę. Zatrzymanie na gdańskim lotnisku miało miejsce tuż przed wejściem mężczyzn na pokład samolotu lecącego do Szwecji. Ujęci napastnicy to młodzi mężczyźni w wieku 17, 18, 19 i 23 lat.

Zarzuty i 3-miesięczny areszt. Napastnikom grozi do 20 lat więzienia

Już w sobotę, 9 maja, zatrzymani Szwedzi zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Tam prokurator przedstawił im zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, jakim w tym przypadku był nóż. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego i umieścił całą czwórkę w areszcie tymczasowym na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im bardzo surowa kara. Zgodnie z polskim prawem, rozbój z użyciem noża jest zbrodnią zagrożoną karą nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

To najbardziej radioaktywne zamieszkane miejsce na Ziemi [GALERIA]

5