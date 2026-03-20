Kiedy jest majówka 2026?

Weekend majowy w 2026 roku przypada od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja.

1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny).

2 maja (sobota) - Dzień Flagi (nie jest ustawowo wolny, ale często bywa dniem bez pracy).

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja.

W praktyce oznacza to 3 dni wolnego z rzędu, tworzące klasyczny weekend od piątku do niedzieli. Warto jednak zauważyć, że taki układ nie daje dodatkowego dnia wolnego za 3 maja (bo wypada w niedzielę), dlatego majówka 2026 jest jedną z krótszych w ostatnich latach. Co ciekawe, taki sam układ kalendarz mieliśmy w 2020 roku, więc jeszcze za czasów pandemii.

Jak wypada weekend majowy w 2026 roku?

Tak jak wspominaliśmy, weekend majowy 2026 przypada od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja. Jeśli więc zależy ci na dłuższym wypoczynku, pamiętaj, by wziąć urlop w pracy w sobotę lub nawet w czawartek jeśli soboty masz standardowe wolne.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Święta i dni wolne od pracy w 2026 roku

Wiemy już, że w 2026 roku początek maja nie przyniesie długiego wypoczynku, lecz znacznie lepiej pod tym względem prezentują się kolejne miesiące. Już na początku czerwca pojawi się okazja do dłuższego odpoczynku dzięki świętu Bożego Ciała, a następna sprzyjająca konfiguracja kalendarza przypadnie na sierpień, gdy możliwe będzie wykorzystanie dnia wolnego w zamian za święto przypadające w weekend.

W listopadzie również da się zaplanować dłuższą przerwę, jeśli umiejętnie połączy się urlop ze świętem w środku tygodnia. Największy potencjał na naprawdę długi wypoczynek przyniesie jednak końcówka roku - odpowiednie rozplanowanie dni wolnych wokół świąt Bożego Narodzenia pozwoli zamienić kilka dni urlopu w nawet kilkunastodniową przerwę od pracy. Więcej szczegółów znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.

