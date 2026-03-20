Historyczny hotel, który gościł dyktatorów

Polska to kraj o niezwykle bogatej i często dramatycznej historii, której ślady odnaleźć można niemal na każdym kroku. Od zamków i pól bitewnych, przez miasta odbudowane po zniszczeniach wojennych, aż po mniej oczywiste miejsca, takie jak hotele. To właśnie w takich przestrzeniach, pozornie związanych z wypoczynkiem i luksusem, niejednokrotnie rozgrywały się ważne spotkania polityczne, podejmowano kluczowe decyzje, a czasem zatrzymywali się tam przywódcy i postacie, które znacząco wpłynęły na losy świata. Jednym z takich miejsc jest m.in. Hotel Sofitel Grand w Sopocie, którego progi przekraczał sam Adolf Hitler czy Władimir Putin.

Hotel Sofitel Grand Sopot

Grand Hotel powstał w latach 1923-1927 jako Kasino-Hotel - luksusowy obiekt przeznaczony dla gości pobliskiego kasyna. Już od początku uchodził za jeden z najbardziej eleganckich hoteli w Europie Północnej, a ceny noclegów były znacznie wyższe niż w innych sopockich obiektach. Oficjalne otwarcie obiektu było głośne i zapisało się na kartach historii.

Inauguracji towarzyszyła wielka gala taneczna z koncertem orkiestry pod batutą Ericha Bocharda. Uroczyste menu, wydrukowane na jedwabiu i ozdobione złotymi herbami Gdańska oraz Sopotu, do dziś stanowi symbol ówczesnego splendoru. Wydarzenie było tak doniosłe, że świętowano przez cały tydzień - informuje hotel na swojej stronie internetowej.

Obiekt szybko stał się symbolem prestiżu i nadmorskiego splendoru. Odwiedzający zachwycali się nie tylko wysokim poziomem obsługi i eleganckim wystrojem wnętrz, lecz także nowatorskimi rozwiązaniami. Jednym z nich był dodatkowy kran z solanką w łazience, dzięki któremu można było korzystać z właściwości wody morskiej bez konieczności opuszczania pokoju. Nie da się jednak ukryć, że jednym z najbardziej kontrowersyjnych epizodów w historii hotelu był pobyt Adolfa Hitlera.

Tu spał Adolf Hitler [ZDJĘCIA]

Adolf Hitler w Sopocie. Mroczny rzdział w historii hotelu Grand

W czasie wojny - jak można się domyślać - hotel przejęli Niemcy i zmienili jego funkcję:

służył jako miejsce pobytu wysokich rangą nazistów

organizowano tam spotkania i wydarzenia propagandowe.

Co ciekawe, na początku II wojny światowej hotel na krótko stał się miejscem pobytu Adolfa Hitlera. Zatrzymał się on w kilku pomieszczeniach na niższej kondygnacji, a na jednym z balkonów zamontowano specjalne urządzenia obserwacyjne, które umożliwiały mu śledzenie działań wojennych w rejonie Helu. Okazuje się jednak, że nie tylko Hitler upodobał sobie sopocki hotel. Gościł w nim nawet Putin czy kubański rewolucjonista Fidel Castro.

Nietypowi goście sopockiej perły. Putin, Hitler i Castro

Po wojnie, w czasach PRL i nawet po nich hotel nadal przyciągał do siebie mnóstwo znanych osobistości. Okazuje się, że w obiekcie bywał m.in. Władimir Putin. Rosyjski prezydent w 2009 roku brał udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i właśnie Hotel Grand był jego miejscem noclegu.

W hotelu bywały także inne znane osoby, m.in.:

Charles de Gaulle

Fidel Castro

Greta Garbo

Marlena Dietrich

Paul Anka

Lech Wałęsa

Conor McGregor

Shakira.

Sofitel Grand Sopot obecnie

Dziś Sofitel Grand Sopot to jeden z najbardziej prestiżowych hoteli nad polskim Bałtykiem, łączący historyczny charakter z nowoczesnym luksusem. Obiekt należy do międzynarodowej sieci Accor i oferuje standard pięciogwiazdkowy, przyciągając zarówno turystów, jak i gości biznesowych.

Obiekt dysponuje eleganckimi pokojami i apartamentami, z których wiele zapewnia widok na morze. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wellness, obejmującej basen, sauny oraz zabiegi spa inspirowane nadmorskim klimatem.