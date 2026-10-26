Ogromny pożar budynku wielorodzinnego w Jazowej! Mieszkańcy, w tym dzieci, uciekali przed ogniem

Mieszkańcy Jazowej pod Nowym Dworem Gdańskim przeżyli chwile grozy, gdy w środku nocy potężny pożar strawił budynek wielorodzinny.

Mimo błyskawicznej ewakuacji 16 osób, strażacy podjęli heroiczną walkę z żywiołem, usuwając osiem butli gazowych z zagrożonego obiektu.

O szczegółach zdarzenia piszemy poniżej.

Pożar budynku wielorodzinnego w Jazowej. 16 osób ewakuowało się przed przyjazdem strażaków

W poniedziałek, 26 października, około godziny 00:45 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Jazowa niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. W budynku mieszkało dziewięć rodzin. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowało się z niego 16 osób, w tym 13 dorosłych i troje dzieci.

Strażacy opanowali już pożar, jednak na miejscu nadal trwają działania ratowniczo-gaśnicze.

- Strażacy dogaszają pożar. Na miejscu dalej pracują służby, w tym policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia – co mogło się tam wydarzyć. Prawdopodobnie przyczyną wybuchy pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej – informuje asp. Karolina Figiel, rzecznik prasowy KPP w Nowym Dworze Gdańskim.

Pożar w Jazowej. Strażacy wynieśli z budynku osiem butli gazowych

W najbliższych godzinach na miejscu pojawi się biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić oficjalną przyczynę pożaru. Podczas akcji strażacy podali pięć prądów gaśniczych, w tym dwa z podnośnika. Ze strefy zagrożenia wynieśli osiem 11-kilogramowych butli gazowych. Konieczne było również zorganizowanie dostarczania wody na odległość około 220 metrów.

W akcji uczestniczy sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dziewięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. W pożarze nikt nie został poszkodowany.