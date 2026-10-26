Ogromny pożar budynku wielorodzinnego w Jazowej! Mieszkańcy, w tym dzieci, uciekali przed ogniem

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
SM
2026-10-26 8:00

Ogromny pożar w środku nocy w Jazowej niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego! W ogniu stanął budynek wielorodzinny. 16 osób zdążyło się ewakuować z lokali. Na szczęście nikt nie ucierpiał Akcja gaśnicza wciąż trwa, jednak jak przekazali nam strażacy, sytuacja została już opanowana. Na chwilę obecną oficjalna przyczyna wybuchu pożaru nie jest jeszcze znana. Szczegóły poniżej.

Strażacy gaszący pożar poddasza w Jazowej przy pomocy podnośnika. O nocnej akcji przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: st. kpt. Sebastian Żywicki
  • Mieszkańcy Jazowej pod Nowym Dworem Gdańskim przeżyli chwile grozy, gdy w środku nocy potężny pożar strawił budynek wielorodzinny.
  • Mimo błyskawicznej ewakuacji 16 osób, strażacy podjęli heroiczną walkę z żywiołem, usuwając osiem butli gazowych z zagrożonego obiektu.
  • O szczegółach zdarzenia piszemy poniżej.

Pożar budynku wielorodzinnego w Jazowej. 16 osób ewakuowało się przed przyjazdem strażaków

W poniedziałek, 26 października, około godziny 00:45 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Jazowa niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. W budynku mieszkało dziewięć rodzin. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowało się z niego 16 osób, w tym 13 dorosłych i troje dzieci.

Strażacy opanowali już pożar, jednak na miejscu nadal trwają działania ratowniczo-gaśnicze.

- Strażacy dogaszają pożar. Na miejscu dalej pracują służby, w tym policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia – co mogło się tam wydarzyć. Prawdopodobnie przyczyną wybuchy pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej – informuje asp. Karolina Figiel, rzecznik prasowy KPP w Nowym Dworze Gdańskim.

Pożar w Jazowej. Strażacy wynieśli z budynku osiem butli gazowych

W najbliższych godzinach na miejscu pojawi się biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić oficjalną przyczynę pożaru. Podczas akcji strażacy podali pięć prądów gaśniczych, w tym dwa z podnośnika. Ze strefy zagrożenia wynieśli osiem 11-kilogramowych butli gazowych. Konieczne było również zorganizowanie dostarczania wody na odległość około 220 metrów.

W akcji uczestniczy sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dziewięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. W pożarze nikt nie został poszkodowany.

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