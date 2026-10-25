Miała tylko 5 lat, a zachowała się jak bohaterka. Sara ruszyła mamie na ratunek

Do niebezpiecznej sytuacji doszło, gdy mama 5-letniej Sary straciła przytomność. Dziewczynka znalazła się w trudnym położeniu, ale wykazała się niezwykłą jak na swój wiek odpowiedzialnością. Zamiast bezradnie czekać, nawiązała połączenie wideo z ciocią i przekazała jej informację o stanie mamy.

Dzięki szybkiej reakcji pięciolatki niezwłocznie powiadomiono służby ratunkowe. Ratownicy udzielili kobiecie pomocy, a następnie przewieźli ją do szpitala.

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Pięcioletnia Sara bohaterką. Odwiedzili ją policjanci i ratownicy

O niezwykłym zachowaniu dziewczynki poinformowała Pomorska Policja. Funkcjonariusze podkreślili, że postawa Sary zasługuje na szczególne uznanie.

Dziewczynkę odwiedzili komendant Komisariatu Policji w Skarszewach asp. szt. Jarosław Libera, prezes Kociewskiego Centrum Zdrowia Maciej Manikowski oraz ratownicy medyczni. Goście osobiście podziękowali pięciolatce za jej odpowiedzialne zachowanie i wręczyli jej upominki.

Do gratulacji dołączyli również przedstawiciele NSZZ Policjantów. Przygotowali dodatkowe zabawki dla Sary i jej młodszego rodzeństwa.

„Brawo, Saro!”. Ważna lekcja dla najmłodszych

Historia pięciolatki pokazuje, jak ważne jest uczenie dzieci reagowania w sytuacjach zagrożenia. Nawet bardzo małe dziecko może pomóc, jeśli wie, jak poinformować dorosłych o niebezpieczeństwie.