Będziemy podawać PESEL przy zakupach. Nowe zasady od 2027 roku

PESEL przy zakupach od 2027 roku. Co się zmieni?

Nowe regulacje wynikają z unijnego rozporządzenia AMLR, czyli przepisów mających ograniczyć pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Większość jego postanowień zacznie być stosowana 10 lipca 2027 r. Przepisy mają ujednolicić zasady obowiązujące w państwach członkowskich i utrudnić wykorzystywanie legalnych transakcji do ukrywania pochodzenia pieniędzy.

Przy jakich zakupach trzeba będzie podać PESEL?

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim określonych transakcji i branż, a nie wszystkich zakupów dokonywanych przez konsumentów. Szczególne znaczenie mają m.in. transakcje dotyczące dóbr o wysokiej wartości, takich jak kosztowna biżuteria, zegarki czy niektóre pojazdy.

W przypadku biżuterii i zegarków istotny jest próg 10 tys. euro. Inne limity przewidziano dla wybranych środków transportu. Przykładowo w unijnych regulacjach wskazano pojazdy silnikowe o wartości przekraczającej 250 tys. euro. Nie można więc zakładać, że każda osoba kupująca samochód za kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie musiała przejść taką samą procedurę jak nabywca bardzo drogiego auta.

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Czy PESEL będzie potrzebny podczas zwykłych zakupów?

Nowe regulacje nie oznaczają, że od lipca 2027 r. klienci będą musieli podawać PESEL przy kasie w supermarkecie, podczas kupowania ubrań czy przy codziennych zakupach spożywczych. Nie wprowadzają również powszechnego obowiązku legitymowania się przy każdej transakcji. Weryfikacja tożsamości będzie dotyczyła sytuacji określonych w przepisach, między innymi tych, o których pisaliśmy wyżej.