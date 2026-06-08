Nadmorski kurort zyskał nowe życie

Stegna, bowiem to o niej mowa, to niewielka miejscowość położona na Mierzei Wiślanej, między Gdańskiem a Krynicą Morską, która od lat funkcjonuje jako spokojny kurort nad Bałtykiem. Przyciąga turystów szeroką, piaszczystą plażą, sosnowymi lasami i atmosferą typowego, rodzinnego wypoczynku z dala od największego zgiełku nadmorskich kurortów. Choć nigdy nie należała do najbardziej obleganych miejscowości na polskim wybrzeżu, to z czasem dzięki popkulturze i internetowi zyskała "nowe" życie i większą popularność.

O tym kurorcie było głośno w 2022 roku

O Stegnie wyjątkowo głośno zrobiło się gdy znani youtuberzy - Friz i Przemek Pro nagrali utwór, w którym wspominają o plaży w Stegnie. Kilka lat temu niemalże każdy Polak miał okazję usłyszeć najpopularniejszy fragment ich piosenki:

Poznałem Cię na plaży w Stegnie

To właśnie ten wers sprawił, że Stegna znów zaczęła pojawiać się w memach, filmikach i nagraniach na TikToku. Co ciekawe, w piosence Stegna nie jest przypadkowa - to symbol letniego romansu i wakacyjnej wolności. Plaża, morze i krótkotrwałe emocje tworzą prostą historię o relacji, która szybko się kończy, ale zostawia ślad.

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Stegna [ZDJĘCIA]

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Stegna to perełka Bałtyku

Stegna to spokojna miejscowość położona na Mierzei Wiślanej, która od lat uchodzi za jedną z bardziej kameralnych „perełek” polskiego wybrzeża. Zamiast tłumów i głośnych deptaków oferuje szeroką, piaszczystą plażę, otoczoną lasami sosnowymi, które nadają jej wyjątkowo naturalny, nieco sielski charakter. Jest to więc idealne miejsce dla osób, które chcą spokoju i ciszy.

Atrakcje w Stegnie

Stegna to jedna z najpopularniejszych miejscowości na Mierzei Wiślanej. Oprócz szerokiej plaży znajdziesz tu sporo atrakcji dla rodzin, miłośników przyrody i historii.

Plaża w Stegnie

Muzeum Bursztynu

Żuławska Kolej Dojazdowa

Park linowy

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Taras Widokowy Stegna.