Nowości z lotniska w Gdańsku! Już wkrótce Wizz Air uruchomi trzy nowe połączenia

Z Gdańska polecimy do Egiptu i Włoch. Wizz Air uruchamia trzy nowe kierunki

Początek pierwszych letnich fal upałów sprawia, że zainteresowanie wyjazdami nad morze błyskawicznie rośnie. Tłumy Polaków planują podróż nad Bałtyk, licząc na słoneczną pogodę i orzeźwiające kąpiele podczas gorących, weekendowych dni. Również z Trójmiasta można szybko dostać się do ciepłych krajów. Z gdańskiego portu lotniczego kursuje już mnóstwo rejsów, a wkrótce będzie ich jeszcze więcej! Co ważne, lotnisko zapowiada kolejne kierunki, które zostaną uruchomione już za kilka miesięcy – w sezonie jesienno-zimowym. Wizz Air ogłosił uruchomienie trzech nowych połączeń z Gdańska. Jeszcze tej jesieni pasażerowie polecą do dwóch popularnych egipskich kurortów, a zimą w siatce połączeń pojawi się także włoski Turyn.

Przewoźnik ogłosił uruchomienie trzech nowych tras – do Szarm el-Szejk, Marsa Alam oraz Turynu. Dwa pierwsze kierunki wystartują już pod koniec października 2026 roku, natomiast loty do północnych Włoch rozpoczną się w styczniu 2027 roku.

Nowe połączenia z Gdańska będą realizowane według następującego rozkładu:

Gdańsk – Szarm el-Szejk – od 26 października 2026 r., we wtorki i soboty. Ceny biletów mają zaczynać się od 289 zł w jedną stronę.

Gdańsk – Marsa Alam – od 27 października 2026 r., loty w poniedziałki, czwartki i piątki. Ceny również od 289 zł w jedną stronę.

Gdańsk – Turyn – od 16 stycznia 2027 r., raz w tygodniu – w soboty. Cennik tej trasy nie został jeszcze opublikowany.

To duża zmiana dla pasażerów z Pomorza. Wizz Air uruchamia nowe loty

Największą nowością są regularne loty do Egiptu. Szarm el-Szejk i Marsa Alam od lat cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków, jednak do tej pory z Gdańska najczęściej można było dolecieć tam wyłącznie w ramach wycieczek organizowanych przez biura podróży. Dzięki nowym połączeniom Wizz Aira pasażerowie będą mogli kupić sam bilet lotniczy i samodzielnie zaplanować wakacje, bez konieczności wykupowania całego pakietu turystycznego.

Przewoźnik poinformował, że ceny rozpoczynające się od 289 zł dotyczą biletu w jedną stronę. W kwocie zawarte są podatki, obowiązkowe opłaty oraz możliwość zabrania małego bagażu podręcznego. Większy bagaż kabinowy i rejestrowany będą dodatkowo płatne.

Nowości z gdańskiego lotniska. Turyn dla narciarzy i miłośników city breaków

Trzecim nowym kierunkiem będzie Turyn. Loty rozpoczną się 16 stycznia 2027 roku, czyli w środku sezonu zimowego. Samoloty będą kursować raz w tygodniu – w soboty. To propozycja zarówno dla osób planujących weekendowy city break, jak i dla miłośników sportów zimowych. Turyn jest świetną bazą wypadową do alpejskich kurortów narciarskich, ale sam również oferuje wiele atrakcji – od barokowej architektury i znakomitej kuchni regionu Piemont po liczne muzea i stadion słynnego Juventusu.

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