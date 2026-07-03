Kask to nie wszystko! Eksperci wskazują błędy, które popełnia większość rowerzystów

Coraz więcej Polaków wybiera rower. Dla wielu jest to codzienni środek transportu

Z badania przeprowadzonego na zlecenie marki paterns wynika, że aż 62% Polaków korzysta z roweru przynajmniej kilka razy w tygodniu w sezonie wiosenno-letnim. Co czwarty respondent deklaruje, że jeździ niemal codziennie, natomiast tylko 11% przyznaje, że w tym okresie w ogóle nie korzysta z jednośladu.

To pokazuje, że rower przestaje być wyłącznie formą rekreacji. Dla wielu osób stał się codziennym środkiem transportu, sposobem na dojazd do pracy czy alternatywą dla samochodu. Wraz ze wzrostem liczby rowerzystów coraz większego znaczenia nabiera jednak bezpieczeństwo.

W czerwcu w życie weszły nowe przepisy. Mają one chronić najmłodszych

Od czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku zarówno na rowerach, jak i hulajnogach elektrycznych. W 2026 roku podniesiono również minimalny wiek użytkowników hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych do 13 lat.

Zmiany nie są przypadkowe. Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że dzieci w wieku 7–14 lat stanowią aż 33,7% ofiar wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a osoby niepełnoletnie odpowiadają za ponad 60% zdarzeń spowodowanych przez użytkowników tych pojazdów. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nawet najlepsze przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku i właściwych nawyków.

Bezpieczeństwo zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Eksperci przypominają!

Badania PZU pokazują, że aż trzy czwarte rowerzystów przyznaje, iż zdarza im się jeździć bez kasku. Najczęściej dotyczy to krótkich przejazdów, które wielu uważa za całkowicie bezpieczne. Tymczasem właśnie rutyna często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

Przed każdą jazdą warto sprawdzić stan techniczny roweru. Szczególnie ważne są sprawne hamulce, odpowiednie ciśnienie w oponach oraz oświetlenie. Przy dłuższych trasach dobrze mieć ze sobą także podstawowy zestaw naprawczy, który przyda się w przypadku niespodziewanej awarii jednośladu. Równie istotna jest także widoczność. Odblaski na odzieży i akcesoriach oraz prawidłowo działające lampki na rowerze znacząco zwiększają bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy zajdzie słońce i podczas niesprzyjającej pogody.

Odpowiedni ubiór też ma znaczenie! To również wpływa na bezpieczeństwo

Eksperci przypominają, że odpowiednio dobrana odzież wpływa nie tylko na komfort, ale również na bezpieczeństwo jazdy. Pogoda potrafi zmieniać się bardzo szybko, dlatego wybierając się na rower warto ubierać się warstwowo i wybierać materiały naturalne - dobrze odprowadzające wilgoć. Podczas jazdy na rowerze ciało pracuje bardzo intensywnie, a jednocześnie jesteśmy narażeni na zmienne warunki, takie jak wiatr, słońce czy wahania temperatury.

Jak pokazuje badanie „Rowerowa Polska 2025”, aż 82% rowerzystów traktuje jazdę jako formę aktywnego wypoczynku, a co piąty korzysta z roweru również poza sezonem letnim. Eksperci podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze to nie tylko znajomość przepisów, ale przede wszystkim codzienne nawyki – od założenia kasku, przez sprawdzenie stanu roweru, po odpowiedni ubiór. To właśnie one mogą mieć największy wpływ na bezpieczną jazdę.

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