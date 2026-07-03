Policjanci ruszyli na poszukiwania 19-latka. Niezawodny Szogun błyskawicznie podjął trop

Pies policyjny z Gdyni odnalazł 19-latka. Szogun to mistrz województwa

Szogun od lat należy do ścisłej czołówki policyjnych psów tropiących. Jest mistrzem województwa oraz siódmym najlepszym psem patrolowo-tropiącym w Polsce. Od siedmiu lat pracuje z asp. Jackiem Werbińskim, który specjalizuje się w szkoleniu psów służbowych i stale rozwija swoje umiejętności we współpracy z innymi formacjami.

Policjanci przypominają, że przewodnik psa pełni znacznie większą rolę niż tylko opiekun zwierzęcia. To on buduje z nim relację opartą na zaufaniu, wyznacza zasady i kieruje jego pracą. Szogun po raz kolejny pokazał, dlaczego należy do najlepszych psów w kraju. Błyskawicznie podjął trop i doprowadził funkcjonariuszy do poszukiwanego 19-latka, potwierdzając swoją skuteczność.

Poszukiwania 19-latka w lesie. Niezawodny nos psa policyjnego

Gdyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące 19-latka, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Z przekazanych informacji wynikało, że młody mężczyzna opuścił dom i najprawdopodobniej udał się w kierunku lasu. Mundurowi natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą.

- Policjanci natychmiast podjęli działania i wraz z psem tropiącym w pierwszej kolejności dostali się do mieszkania – ostatniego miejsca, w którym przebywał 19-latek, aby wskazać Szogunowi zapach, za którym miał podążać. Matka zgłaszającego miała być na miejscu. Okazało się, że jednak sama zdecydowała się pójść za synem. Szogun nasz niezawodny pies tropiący bardzo szybko doprowadził policjantów do 19-latka i jego matki, która była w pobliżu. Na szczęście finał poszukiwania zakończył się sukcesem – informują funkcjonariusze z Gdyni.

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