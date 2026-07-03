Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026

Egzamin ósmoklasisty jest fundamentalnym wydarzeniem w dotychczasowej ścieżce młodego człowieka. Zgromadzone punkty warunkują bowiem przebieg rekrutacji do szkół średnich i często otwierają drzwi do renomowanych liceów ogólnokształcących lub popularnych techników. Z tego powodu pierwsze dni lipca zawsze generują ogromne emocje wśród tysięcy absolwentów oraz ich opiekunów, wyczekujących oficjalnych informacji o uzyskanych ocenach.

System ZIU opublikuje wyniki egzaminu ósmoklasisty o 8:30

Decyzją przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oficjalne rezultaty trafiają do obiegu w piątek, 3 lipca 2026 roku. Punktualnie od godziny 8:30 młodzież może wejść na portal ziu.gov.pl, aby sprawdzić swoje osiągnięcia z konkretnych arkuszy przedmiotowych. Aby bez problemu dostać się do panelu informatycznego, należy przygotować dane logowania otrzymane wcześniej od swoich wychowawców.

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Sprawdź wyniki egzaminu ósmoklasisty w internecie lub szkole

Najszybszą opcją weryfikacji punktów pozostaje portal ziu.gov.pl. Młodzież chętna na tradycyjne rozwiązanie może jednak udać się po dokumenty do swojej szkoły podstawowej. Placówki zazwyczaj ruszają z wydawaniem papierowych zaświadczeń około godziny 9:00, chociaż ten precyzyjny harmonogram bywa ustalany nieco inaczej przez poszczególnych dyrektorów.

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty 2026. Jak to zrobić?

Jeżeli absolwent podejrzewa, że ostateczna punktacja została zaniżona, posiada pełne prawo do interwencji. Procedurę należy rozpocząć od skierowania wniosku o wgląd do napisanego arkusza prosto do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Kiedy po przeanalizowaniu pracy uczeń dostrzeże błędy, musi zażądać oficjalnej weryfikacji sumy punktów, co zmusza komisję do ponownego sprawdzania w terminie siedmiu dni.