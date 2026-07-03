Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Uczniowie wypadli lepiej niż przed rokiem

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Raport CKE

Punktualnie o godzinie 8:30 w środę, 3 lipca, w internetowym systemie ZIU udostępniono indywidualne rezultaty zdających. Chwilę później Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprezentowała statystyki ogólnopolskie, które na pierwszy rzut oka napawają ogromnym optymizmem.

Tegoroczne średnie z poszczególnych przedmiotów na zakończenie szkoły podstawowej:

Język polski - 65 proc.Matematyka - 55 proc.Język angielski - 73 proc.Język niemiecki - 59 proc.

W ramach interesującego kontekstu warto wspomnieć, że w minionym 2025 roku zestawienie wyników końcowych młodzieży wyglądało trochę słabiej w zdecydowanej większości przypadków:

Język polski - 64 proc.Matematyka - 50 proc.Język angielski - 70 proc.Język niemiecki - 61 proc.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są bardzo podobne do wyników w ubiegłym roku, czyli mogę powiedzieć, że tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie z zadaniami i problemami do rozwiązania tak jak zdający w poprzednich latach - mówił Radiu Eska Robert Zakrzewski, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej.

Dyrektor CKE komentuje przebieg egzaminu ósmoklasisty 2026

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty odbyły się bez najmniejszych zakłóceń logistycznych i organizacyjnych. W wywiadzie udzielonym dziennikarzom Radia Eska dyrektor CKE podsumował najważniejsze aspekty minionej sesji oraz wskazał elementy sprawiające zdającym najwięcej trudności.

Z przekazanych analiz wynika, że w arkuszu polonistycznym prawidłowe odczytywanie tekstów ikonicznych i znajomość lektur stanowiły dla młodzieży największe wyzwanie. Na teście z matematyki ogromną piętą achillesową okazały się zaawansowane działania na potęgach. Z kolei w przypadku języka angielskiego najsłabiej oceniono powszechną znajomość funkcji językowych.

Egzamin ósmoklasisty przebiegł bez żadnych problemów. Wszyscy, czyli 386 750 uczniów, otrzymali swoje arkusze i je rozwiązywali. Łącznie 1 160 284 arkusze zostały sprawdzone przez 10 276 egzaminatorów i 886 weryfikatorów - mówił Radiu Eska Robert Zakrzewski, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku. Sprawdzian bez minimalnego progu zdawalności

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest bezwzględnym wymogiem formalnym dla każdego ucznia kończącego edukację w szkole podstawowej. Fizyczna obecność i podejście do rozwiązania arkuszy gwarantuje niezbędne uzyskanie świadectwa ukończenia ósmej klasy, ponieważ obowiązujące prawo oświatowe wciąż nie przewiduje jakiegokolwiek minimalnego progu punktowego decydującego o nie zdaniu tego egzaminu.

Warto jednak rzetelnie przygotować się do testów, gdyż to właśnie ostateczna punktacja odgrywa absolutnie priorytetową rolę w niezwykle konkurencyjnym procesie rekrutacyjnym do wymarzonych szkół średnich.