Z niewielkiego zakładu stworzył znaną piekarnię. Odszedł w wieku 78 lat

Lipiński przez lata rozwijał swoją firmę, przekształcając niewielki zakład w prężnie działające przedsiębiorstwo. Jak napisali przedstawiciele piekarni w pożegnaniu, tworzył ją z pasją, pracowitością i sercem. Dzielił się wiedzą oraz doświadczeniem, szkoląc kolejnych pracowników i przekazując im zamiłowanie do rzemiosła.

Był także członkiem Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku. Łączyły go z nim wspólna pasja i przywiązanie do tradycji. Poza pracą kochał góry, górskie wędrówki, jazdę na nartach i podróże.

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W pożegnaniu firma przypomniała, że Eugeniusz Lipiński był również mężem, ojcem, bratem, dziadkiem i przyjacielem. „Jego praca i dzieło będą trwały dalej, a pamięć o Nim pozostanie w sercach rodziny, przyjaciół, pracowników i wszystkich, których spotkał na swojej drodze” – napisali bliscy.

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Msza pogrzebowa została odprawiona 22 października w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie. Następnie odbył się pogrzeb na cmentarzu Srebrzysko. Zamiast kwiatów proszono o wsparcie Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku.