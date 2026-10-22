Z rozbitego auta prosto na salę sądową! 45-latka wyjechała w ogrodzenie mając 3 promile

Pijana kobieta wjechała w ogrodzenie w Darłowie. W organizmie miała blisko 3 promile

Do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony weekend na Pomorzu. W sobotę funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące kolizji na jednej z ulic Darłowa. Kompletnie pijana 45-latka wsiadła za kierownicę auta, a w trakcie jazdy straciła nad nim kontrolę i z dużą siłą uderzyła w przydrożny płot. Na szczęście w momencie zdarzenia chodnikiem nie przechodzili żadni piesi, a w pobliżu ogrodzenia nikogo nie było.

- Gdy funkcjonariusze przystąpili do legitymowania natychmiast wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niej 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci natychmiast zatrzymali 45 latkę i osadzili w policyjnym areszcie. W ciągu niespełna 48 godzin od zatrzymania policjanci zebrali materiał dowodowy i sporządzili wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym – informuje mł. asp. Agnieszka Łukaszek z policji w Sławnie.

Szybki wyrok dla sprawczyni. Sąd zdecydował o przepadku auta i zakazie prowadzenia

Po zaakceptowaniu wniosku przez prokuratora funkcjonariusze przewieźli 45-latkę prosto na salę rozpraw. Zgromadzone dowody nie pozostawiły wątpliwości co do winy kierującej. Już na pierwszym posiedzeniu sąd skazał kobietę na sześć miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając wykonanie kary na okres dwóch lat. Ponadto orzekł wobec niej zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych przez trzy lata.

- Na tym problemy 45 latki się nie kończą, gdyż dodatkowo sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu, którym się poruszała oraz musi zapłacić 6 tysięcy zł, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – dodaje mł. asp. Agnieszka Łukaszek.

Córka Jacka Jaworka nagrała jego ciocię. Nowy dowód w sprawie Teresy D.