Chryzantemy opanują cmentarze. Mało kto wie, że kryją w sobie truciznę

Wszystkich Świętych 2026. Chryzantemy znów pojawią się na cmentarzach

Chryzantemy od lat należą do najchętniej wybieranych kwiatów na Wszystkich Świętych. Są dostępne w wielu kolorach, mają różne kształty i rozmiary, a ich kwiaty potrafią długo zachowywać atrakcyjny wygląd. Właśnie dlatego jesienią można je znaleźć niemal na każdym kroku – od przydomowych ogrodów, przez targowiska i markety, aż po stoiska przy cmentarzach.

Wiele osób kupuje je z myślą o udekorowaniu grobów bliskich. Warto jednak pamiętać, że te popularne rośliny nie są obojętne dla wszystkich organizmów. Zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla zwierząt domowych. Problem dotyczy przede wszystkim kotów

Chryzantemy są trujące dla kotów. Te substancje mogą zaszkodzić

Chryzantemy są trujące dla kotów, ponieważ zawierają substancje, które mogą działać toksycznie na ich układ nerwowy i pokarmowy. Mowa m.in. o:

Pyretrynach (pyrethrins) – to naturalne związki owadobójcze występujące w niektórych gatunkach chryzantem. Oddziałują na układ nerwowy, a przy odpowiednio dużej ekspozycji mogą powodować drżenia mięśni, zaburzenia koordynacji, a nawet drgawki.

Laktonach seskwiterpenowych – to związki roślinne, które mogą wywoływać podrażnienia skóry i reakcje alergiczne.

Innych substancjach drażniących – te mogą przyczyniać się do występowania dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wymioty i biegunka.

Nie oznacza to, że każdy kontakt z chryzantemą doprowadzi do ciężkiego zatrucia. Nie warto jednak ryzykować, szczególnie że koty często interesują się roślinami stojącymi w wazonach lub doniczkach w domach.

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Jakie kwiaty są niebezpieczne dla kotów?

Chryzantemy nie są jedynymi roślinami, które mogą zaszkodzić domowym pupilom. Wiele popularnych kwiatów ozdobnych zawiera substancje toksyczne dla zwierząt. Właściciele kotów powinni zachować ostrożność między innymi w przypadku lilii, których spożycie może prowadzić do ciężkiego, potencjalnie śmiertelnego uszkodzenia nerek.