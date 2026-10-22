Zaginięcie 15-latki z Gdańska. Rodzina i policja proszą o pomoc w odnalezieniu nastolatki

Gdańsk: Zaginęła 15-letnia Oleksandra Dovhopol. Trwa akcja poszukiwawcza

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Gdańsku poszukują 15-letniej Oleksandry Dovhopol i zwracają się z apelem do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa dziewczyna. Nastolatkę ostatni raz widziano 19 października 2026 roku. Od tego momentu nie pojawiła się w domu ani nie odezwała się do swoich bliskich.

Poszukiwana dziewczyna ma około 162 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne oczy i długie blond włosy sięgające pasa. W chwili zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę, niebieskie spodnie dżinsowe oraz czarną bluzę z kapturem, na której plecach znajdował się nadruk przedstawiający skrzydła.

Apel gdańskiej policji. Widziałeś zaginioną 15-latkę?

Wszystkie osoby, które widziały dziewczynę lub dysponują informacjami mogącymi pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, proszone są o niezwłoczny kontakt z policją. Nawet wiadomość, która wydaje się mało istotna, może okazać się pomocna w poszukiwaniach 15-latki. Informacje można przekazywać funkcjonariuszom komisariatu przy ul. Platynowej 6F w Gdańsku, dzwoniąc pod numer 47 74 16 722 lub wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.