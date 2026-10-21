Choinka stanęła w październiku. Mieszkańcy przecierają oczy ze zdumienia. "Psuje magię świąt"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Iwo Pastuszka
2026-10-21 19:21

Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze wiele tygodni, w przestrzeni publicznej Gdańska pojawił się już jeden z najważniejszych symboli grudniowego świętowania. Taka decyzja wzbudziła skrajne emocje. Gdańszczanie nie kryją swojego zaskoczenia, a w wielu przypadkach wręcz oburzenia tak wczesnym startem bożonarodzeniowych dekoracji.

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Pojawienie się świątecznego drzewka w samym środku jesieni zszokowało przechodniów. Wielu z nich uważa, że to zdecydowanie zbyt wczesna pora na wprowadzanie bożonarodzeniowego klimatu. Wypowiedzi zebrane przez Radio Eska wśród Gdańszczan jasno wskazują, że zwyczajowy kalendarz został mocno zaburzony. Jak podkreślają mieszkańcy, zamiast iglastego drzewka, w przestrzeni miejskiej chętniej widzieliby akcenty związane z obecną porą roku. „Powinni postawić wielką dynię, a nie wielką choinkę” – komentuje jeden z przechodniów, zwracając uwagę, że wciąż czekamy na koniec października.

Obecność drzewka przed 1 listopada budzi zdziwienie, ponieważ tradycyjnie ten czas kojarzy się w Polsce z zadumą i odwiedzaniem grobów bliskich, a nie z radosnym kolędowaniem. „Jeszcze nie było nawet Wszystkich Świętych, a tu już choinka. No tak trochę nie halo” – słyszymy na ulicach miasta.

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Pośpiech w dekorowaniu miast to trend, który od lat obserwujemy w centrach handlowych, jednak przeniesienie go na ulice miast w tak drastycznym stopniu budzi opór. Ozdoby świąteczne, które pojawiają się zbyt wcześnie, mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast budować radosne oczekiwanie, mogą po prostu spowszednieć. „To psuje magię świąt, jak święta są cały rok” – zauważa kolejna osoba, z którą rozmawialiśmy. Mieszkańcy zgodnie podkreślają, że tak wczesne eksponowanie symboli bożonarodzeniowych odziera grudzień z jego wyjątkowości.

Wielu Gdańszczan sugeruje, że znacznie lepszym momentem na inaugurację świątecznych iluminacji byłby przełom listopada i grudnia. „Mi się wydaje, że jakoś tak może z rozpoczęciem jarmarku byłoby fajnie” – proponuje jeden z rozmówców Eski. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku to przecież znana i ceniona marka, więc połączenie tych dwóch wydarzeń wydaje się naturalne.

Problem nie dotyczy jednak wyłącznie gdańskiej choinki. To szersze zjawisko, na które konsumenci zwracają uwagę każdego roku. „Ja uważam, że to jest na pewno za wcześnie i całe wszystkie ozdoby świąteczne w sklepach to też jest bardzo wcześnie jak na teraz. Dopiero zaczęła się jesień” – podsumowuje mieszkanka Gdańska.

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