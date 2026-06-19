Nie zabieraj tego z wakacji. Te pamiątki mogą narobić wielu kłopotów!

Wakacje 2026 za chwilę. Nie popełnij tych błędów

Już w najbliższych tygodniach wielu Polaków rozpocznie wakacyjne wyjazdy, a jednym z najpopularniejszych kierunków pozostaje m.in. Egipt czy Turcja. To właśnie z takich krajów turyści często przywożą różnego rodzaju pamiątki, nie zawsze zdając sobie sprawę, że część z nich podlega surowym ograniczeniom przy wwozie do Unii Europejskiej. W efekcie niewinny zakup może stać się źródłem problemów na granicy i nieprzyjemnych konsekwencji podczas kontroli celnej.

Roślinna pamiątka z wakacji? Może zostać zatrzymana na granicy

Wielu podróżnych traktuje rośliny, nasiona czy owoce jako naturalną pamiątkę z wyjazdu. Problem w tym, że często nie mają one prawa wjazdu na teren Unii Europejskiej. W efekcie mogą zostać zatrzymane podczas kontroli granicznej, a podróżny poniesie koszty ich utylizacji lub odesłania. Na kwestie te zwraca uwagę kampania Plant Health 4 Life, prowadzona przez instytucje unijne, w tym European Food Safety Authority oraz European Commission.

Nie tylko egzotyczne sadzonki. Lista zakazanych przedmiotów jest długa

Choć najczęściej mówi się o sadzonkach roślin, przepisy obejmują znacznie szerszą kategorię produktów. Czego jeszcze lepiej nie przewozić w bagażu z wakacji? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

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Egzotyczna roślina z urlopu? Ta może zostać zatrzymana na lotnisku [LISTA]

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Niewidoczne zagrożenie dla upraw

Powodem restrykcji jest ryzyko przenoszenia organizmów szkodliwych – owadów, grzybów i patogenów, które mogą znajdować się w roślinach, owocach czy nasionach. Często są one niewidoczne gołym okiem, ale po przedostaniu się do nowego środowiska mogą powodować poważne szkody w rolnictwie i przyrodzie.

Skala problemu jest znacząca. Według EFSA szkodniki odpowiadają za około 40% strat w światowych uprawach żywności, a globalne starty ekonomiczne sięgają około 220 miliardów dolarów rocznie - informujr EFSA.