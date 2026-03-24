Naruszył nietykalność policjanta, ukrywał się 9 lat. Wpadł, bo popełnił błąd

Dawid Piątkowski
2026-03-24 13:20

Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez ponad 9 lat. 58-letni mieszkaniec Lęborka był poszukiwany listem gończym za naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji. Wpadł, bo postanowił wrócić do kraju zza granicy. Tuż po powrocie do Polski mężczyzna został zatrzymany przez drogówkę.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Ukrywał się 9 lat. 58-latek zatrzymany przez policję tuż po powrocie do Polski

Przez ponad 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 58-letni mieszkaniec Lęborka został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. W sobotę, 21 marca został zatrzymany w swoim rodzinnym mieście tuż po powrocie zza granicy.

- Przez lata ukrywał się za granicą 58-letni Lęborczanin, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 101 dni pozbawienia wolności za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. W sobotę 21 marca zatrzymali go funkcjonariusze ruchu drogowego - informują funkcjonariusze z Lęborka.

Wpadł po powrocie do kraju. Policjanci zatrzymali go pod wskazanym adresem

Jak zaznacza policja, zatrzymanie nie było efektem rutynowej kontroli drogowej. Policjanci ustalili, że poszukiwany wrócił do Polski i może przebywać w Lęborku, dlatego po południu udali się pod wytypowany adres. Na miejscu zatrzymali zaskoczonego ich wizytą 58-latka.

Mężczyzna został następnie przewieziony do zakładu karnego.

