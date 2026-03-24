Naruszył nietykalność policjanta, ukrywał się 9 lat. Wpadł, bo popełnił błąd

Ukrywał się 9 lat. 58-latek zatrzymany przez policję tuż po powrocie do Polski

Przez ponad 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 58-letni mieszkaniec Lęborka został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. W sobotę, 21 marca został zatrzymany w swoim rodzinnym mieście tuż po powrocie zza granicy.

- Przez lata ukrywał się za granicą 58-letni Lęborczanin, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 101 dni pozbawienia wolności za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. W sobotę 21 marca zatrzymali go funkcjonariusze ruchu drogowego - informują funkcjonariusze z Lęborka.

Wpadł po powrocie do kraju. Policjanci zatrzymali go pod wskazanym adresem

Jak zaznacza policja, zatrzymanie nie było efektem rutynowej kontroli drogowej. Policjanci ustalili, że poszukiwany wrócił do Polski i może przebywać w Lęborku, dlatego po południu udali się pod wytypowany adres. Na miejscu zatrzymali zaskoczonego ich wizytą 58-latka.

Mężczyzna został następnie przewieziony do zakładu karnego.

