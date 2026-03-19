Napadł na obcego człowieka na przystanku. Siłą zmusił go do zażycia środków odurzających!

Dawid Piątkowski
2026-03-19 14:20

Pomorscy policjanci zatrzymali 34-latka odpowiedzialnego za serię brutalnych ataków na ulicach Gdańska. Mężczyzna miał napadać na przypadkowe osoby, okradać je, a w jednym przypadku nawet zmusić ofiarę do zażycia narkotyków! Decyzją sądu 34-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za swoje czyny może trafić za kratki nawet na 10 lat.

Autor: Anna Kisiel
  • W Gdańsku doszło do serii brutalnych napaści, w tym kradzieży i zmuszenia do zażycia narkotyków.
  • Sprawca atakował przypadkowe osoby, m.in. na przystanku autobusowym, a także okradł starszego mężczyznę.
  • 34-latek został zatrzymany i aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia.

Atak przy przystanku autobusowym. Seria napaści w Gdańsku

Seria brutalnych ataków na ulicach Gdańska zakończyła się zatrzymaniem 34-latka. Mężczyzna miał napadać na przypadkowe osoby. Do pierwszego incydentu doszło w sobotę, 14 marca przy ul. Focha w Gdańsku. Mieszkaniec miasta zaatakował przypadkowego mężczyznę stojącego na przystanku autobusowym.

- Popchną go i kopnął, a następnie ukradł mu portfel w którym ten miał gotówkę, karty płatnicze i dokumenty, a następnie przemocą zmusił go do zażycia amfetaminy - informuje policja.

Tego samego dnia mężczyzna zaczepił kolejnego, starszego przechodnia niosącego zakupy.

- 34-latek podszedł do innego, przypadkowego starszego mężczyzny, który niósł zakupy. Usilnie proponował mu pomoc, a następnie z kieszeni jego płaszcza ukradł karty płatnicze, dokumenty i gotówkę w wysokości 150 złotych - dodają policjanci.

Wpadł w ręce policji. Sąd zdecydował o areszcie

Dzięki pracy operacyjnej kryminalnych z Komisariatu VIII w Gdańsku oraz analizie zgromadzonych dowodów, mężczyzna został zatrzymany już w poniedziałek. 34-latek usłyszał trzy zarzuty, za które grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

