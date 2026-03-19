Afera po odcinku "The Traitors". Uczestniczka zaatakowana za wygląd. W sieci zawrzało, wypowiedział się ekspert

Zasady "The Traitors: Zdrajcy" na antenie TVN. Tak wygląda gra o wielkie pieniądze

Trzecia odsłona popularnego formatu TVN „The Traitors: Zdrajcy” nieustannie dostarcza telewidzom potężnej dawki wrażeń. Uczestnicy wykonują różnorodne zadania grupowe, aby sukcesywnie powiększać ostateczną pulę nagrody. Główna wygrana trafi finalnie wyłącznie do tych, którym uda się przetrwać w programie do samego końca.

Bycie tytułowym zdrajcą to wyjątkowo trudne zadanie. Każdej nocy osoby te w tajemnicy eliminują jednego gracza ze stawki. Z kolei wieczorami cała grupa zbiera się przy okrągłym stole, gdzie wspólnie analizują zachowania innych i starają się wskazać, kto działa na ich niekorzyść. Jeden drobny błąd może zdecydować o ostatecznym wyniku głosowania, a osoba z największą liczbą wskazań musi opuścić show. Jeżeli wyrzucony okazuje się zdrajcą, zyskują lojalni, jednak w przeciwnym razie osłabiają tylko swoje własne szeregi.

Afera w programie "The Traitors". Iza uderza w wagę Natalii

Jedną z osób odgrywających rolę zdrajcy w bieżącej edycji jest Natalia Prokaziuk. Należy ona do najbardziej wyrazistych uczestników tej odsłony produkcji. Kobieta zyskała sympatię grupy, a ponadto wyróżnia się oryginalnym stylem i silnym charakterem. Wraz z dwójką pozostałych "zdrajców" wyeliminowała już kilku "lojalnych", w tym Darię Chojnacką. To posunięcie wyjątkowo dotknęło Izę, czyli siostrę bliźniaczkę uczestniczki, która również rywalizuje w show.

W czwartym odcinku programu, w trakcie narady przy okrągłym stole doszło do skandalicznej sytuacji. Iza, podejrzewając Natalię o wyrzucenie jej siostry z programu posunęła się za daleko. Z jej ust padły niezwykle ostre sformułowania bezpośrednio uderzające w sylwetkę Natalii.

- Słodki pączuszku. Pierdzący, siedzący i nic nie robiący. Dla mnie to ja mam wrażenie, że ty przyjechałaś do jakiegoś teatru - powiedziała Iza przy wszystkich do Natalii.

Następnie dodała:

- Ja naprawdę uważam, że ty jesteś zdrajcą. I przepraszam cię, ale uważam, że ty naprawdę powinnaś pogodzić się z trenerem personalnym.

Szczególne oburzenie u widzów, którzy masowo komentują tę sytuację w social mediach, wywołuje fakt, że zarzuty te w najmniejszym stopniu nie opierały się na dowodach świadczących o byciu „zdrajcą”. Słowa te wywołały smutek u Natalii, która po zakończeniu obrad zalała się łzami.

- Wiecie co jest najgorsze? Że będę przed całą Polską się tłumaczyła ze swoich kilogramów - mówiła do kamery.

Ostre słowa w "The Traitors" oburzyły widzów. Doktor Hormon krytykuje zjawisko stygmatyzacji

Reakcja widzów po premierze odcinka była natychmiastowa. W internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy broniących Natalii, która zdobyła serca telewidzów. Do wypowiedzi Izy odniósł się również na TikToku obesitolog dr Szymon Suwała, działający w sieci jako „Doktor Hormon”.

- Nigdy, ale to przenigdy tego nie róbcie. Błagam (...) W czwartym odcinku usłyszałem coś, do czego nie mogę się po prostu nie odnieść. (...) Te słowa skierowane przez Izę do Natalii, choć pejoratywne i zwyczajnie niepotrzebne, można byłoby jeszcze traktować jako element pewnej gry. Tak, dobrze uważasz. Trafiłaś w punkt. Natalia jest istotnie w szajce zdrajców, która odcinek wcześniej wyeliminowała z gry twoją siostrę bliźniaczkę. Dlatego te wcześniejsze słowa jeszcze można byłoby wybaczyć - zaznacza lekarz.

Według eksperta to jednak dalsza część ataku przekroczyła granice.

- W tym momencie nie jest to mniej lub bardziej gra psychologiczna, a zwyczajnie niepotrzebna, nie mająca żadnego merytorycznego uzasadnienia stygmatyzacja. (...) Pani Natalio, z niczego nie musi się pani tłumaczyć przed widzami. Otyłość to choroba przewlekła, w której nie należy się doszukiwać winy chorego. Zwłaszcza, że czynników sprawczych w rozwoju jest cała masa - zaznacza lekarz.

Dr Suwała przypomniał również stanowczo, że skłonności do rozwoju otyłości mają także silne podłoże genetyczne.

- Padła pani zwyczajnie ofiarą stygmatyzacji, nic więcej. Stygmatyzacja osób z chorobą otyłościową to niestety powszechne zjawisko obejmujące uprzedzenia, stereotypy i dyskryminację ze względu na masę ciała. Badania naukowe jasno pokazują, że zjawisko weight stigma prowadzi do realnego pogorszenia jakości życia pacjentów z otyłością, jak też zwiększa ryzyko zaburzeń depresyjnych, lękowych, nastroju czy snu. A także wpływa negatywnie na sam przebieg leczenia otyłości - dodaje.

Natalia dziękuje lekarzowi z TikToka. Uczestniczka "The Traitors" przerywa milczenie

Pod nagraniem opublikowanym przez eksperta po raz pierwszy głos zabrała sama uczestniczka. Natalia wyraziła wdzięczność za okazane wsparcie i fachowe objaśnienie szkodliwości całej tej sytuacji.

- Panie doktorze, doceniam bardzo. Tak bardzo mało osób rozumie, że otyłość to choroba i jakie skutki pośrednie i bezpośrednie niesie. Chcę być dzielna. Chociażby po to, żeby ktoś gdzieś kiedyś będzie miał refleksję. Ten film pomaga. Dziękuję - napisała.