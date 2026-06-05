Największe lotnisko świata. Jego powierzchnia przebija terytorium całego państwa

Największe lotnisko na świecie: King Fahd w Arabii Saudyjskiej

Gdy mowa o największych lotniskach globu, wiele osób wskazuje Dubaj, Pekin czy Atlantę. Pod względem zajmowanej powierzchni lider jest jednak zupełnie inny. Tytuł największego lotniska świata należy do King Fahd International Airport w Arabii Saudyjskiej. Port lotniczy położony w pobliżu miasta Dammam zajmuje około 776 kilometrów kwadratowych, co czyni go bezkonkurencyjnym rekordzistą.

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King Fahd International Airport [ZDJĘCIA]

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Historia i infrastruktura King Fahd International Airport

Pierwszych podróżnych bliskowschodni kompleks przyjął dokładnie w 1999 roku, co oznacza, że w 2025 roku obiekt świętował 26 rocznicę swojego funkcjonowania. Całkowity obszar przeznaczony pod tę inwestycję jest wręcz przytłaczający, ale - co ciekawe - tylko wydzielony fragment ziemi zagospodarowano pod faktyczną infrastrukturę lotniczą. Właśnie tam umiejscowiono niezbędne budynki terminali oraz asfalty pasów startowych.

Powierzchnia King Fahd International Airport jest większa od Bahrajnu

Na terenie tego saudyjskiego giganta wybudowano równolegle dwa pasy startowe, z których każdy mierzy równe cztery kilometry długości. Podróżni mają do dyspozycji bardzo nowoczesny terminal pasażerski oraz szereg budynków o charakterze pomocniczym. Naturalnym skojarzeniem byłoby założenie, że tak potężny obiekt przyjmuje jednocześnie rekordową liczbę pasażerów. Statystyki pokazują jednak coś zupełnie odwrotnego, a sam port wypada dość blado na tle najbardziej obleganych węzłów przesiadkowych świata. Niezaprzeczalnym faktem pozostaje natomiast to, że teren lotniska deklasuje swoimi wymiarami całe terytorium azjatyckiego Bahrajnu, położonego w Zatoce Perskiej.

Niezagospodarowane tereny saudyjskiego giganta lotniczego

Osoby korzystające z tego portu bardzo rzadko zdają sobie sprawę z jego rzeczywistych, rekordowych gabarytów podczas odprawy. Główny budynek terminala pasażerskiego skupiono w jednym konkretnym punkcie, natomiast okoliczne połacie terenu nadal pozostają całkowicie nieużywane w celach komercyjnych. Mimo braku pełnego wykorzystania dostępnej ziemi, ten niezwykły saudyjski projekt architektoniczny dumnie dzierży tytuł największego lotniska od przeszło 20 lat i nic nie wskazuje na rychłą zmianę na pozycji lidera w tym rankingu.