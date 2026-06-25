Najlepsze plaże dla rodzin nad Bałtykiem. To trzy perełki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-25 15:30

Polskie wybrzeże Bałtyku co roku przyciąga tysiące rodzin szukających bezpiecznego wypoczynku, szerokich plaż i atrakcji dla najmłodszych. W najnowszym zestawieniu przygotowanym na podstawie opinii turystów wyróżniono miejsca, które szczególnie dobrze odpowiadają na potrzeby rodzin z dziećmi – łącząc komfort, infrastrukturę oraz przyjazną atmosferę nadmorskich kurortów.

Ranking Polskich Plaż 2026

23 czerwca portal Travelist opublikował najnowszy ranking plaż nad Bałtykiem. Tuż przed wakacjami i sezonem urlopowym otrzymaliśmy więc zestawienie, które może pomóc przy planowaniu wyjazdów. 

W tym roku – po raz pierwszy wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną – wytypowaliśmy nominacje w 5 kategoriach tematycznych, by potem oddać decyzję w ręce tych, którzy polskie plaże znają najlepiej: samych plażowiczów. I tak oto, na podstawie tysięcy oddanych głosów, powstał Ranking Polskich Plaż 2026. Tu warto plażować w tym sezonie! - informuje Travelist.pl.

Jedną z kategorii jest "plaża dla rodzin". Kto w tym roku zgarnął tak ważne miano?

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Najlepsze plaże dla rodzin nad Bałtykiem

Redakcja Travelist skrupulatnie przeanalizowała wiele czynników, by wybrać plaże nad Bałtykiem, które spełnią wszystkie oczekiwania rodziców oraz oczywiście najmłodszych. W tej kategorii bowiem liczy się nie tylko krajobraz, ale też cała otaczająca je infrastruktura: bezpieczeństwo kąpielisk, dostępność udogodnień, wygodne dojścia, a także bliskość atrakcji, które pozwalają przetrwać każdy, nawet najbardziej wymagający, rodzinny dzień nad morzem. Listę najlepszych plaż dla rodzin znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze plaże dla rodzin nad Bałtykiem

Plaża nad Bałtykiem wypełniona wypoczywającymi ludźmi, liczne parawany i parasole w różnokolorowe pasy tworzą barwny krajobraz. Ludzie opalają się, spacerują brzegiem, a niektórzy kąpią się w morzu, podkreślając wakacyjną atmosferę. O najlepszych plażach dla rodzin dowiesz się więcej na naszym portalu.
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Wakacje nad Bałtykiem 2026

W związku z nadchodzącymi upałami tysiące Plaków uda się nad morze. Ceny noclegów na weekend pozostawiają wiele do życzenia, a więcej pisaliśmy o tym tutaj: Ceny nad Bałtykiem zwariowały! Nawet 88 tys. zł za wakacyjny weekend! Zainteresowanie jednak mimo to nie spada, bowiem to właśnie w nadmorskich miejscowościach będzie można nieco odetnchąć dzięki morskiej bryzie i chłodnej wodzie. Jeśli i wy wybieracie się w kolejnych dniach na wypoczynek na północ kraju, pamiętajcie także o pewnych zasadach, jakie obowiązują na plażach. 

Za to możesz dostać mandat na plaży

Bałtyk plaża
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