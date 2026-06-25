Ranking Polskich Plaż 2026

23 czerwca portal Travelist opublikował najnowszy ranking plaż nad Bałtykiem. Tuż przed wakacjami i sezonem urlopowym otrzymaliśmy więc zestawienie, które może pomóc przy planowaniu wyjazdów.

W tym roku – po raz pierwszy wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną – wytypowaliśmy nominacje w 5 kategoriach tematycznych, by potem oddać decyzję w ręce tych, którzy polskie plaże znają najlepiej: samych plażowiczów. I tak oto, na podstawie tysięcy oddanych głosów, powstał Ranking Polskich Plaż 2026. Tu warto plażować w tym sezonie! - informuje Travelist.pl.

Jedną z kategorii jest "plaża dla rodzin". Kto w tym roku zgarnął tak ważne miano?

Najlepsze plaże dla rodzin nad Bałtykiem

Redakcja Travelist skrupulatnie przeanalizowała wiele czynników, by wybrać plaże nad Bałtykiem, które spełnią wszystkie oczekiwania rodziców oraz oczywiście najmłodszych. W tej kategorii bowiem liczy się nie tylko krajobraz, ale też cała otaczająca je infrastruktura: bezpieczeństwo kąpielisk, dostępność udogodnień, wygodne dojścia, a także bliskość atrakcji, które pozwalają przetrwać każdy, nawet najbardziej wymagający, rodzinny dzień nad morzem. Listę najlepszych plaż dla rodzin znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze plaże dla rodzin nad Bałtykiem

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Wakacje nad Bałtykiem 2026

W związku z nadchodzącymi upałami tysiące Plaków uda się nad morze. Ceny noclegów na weekend pozostawiają wiele do życzenia, a więcej pisaliśmy o tym tutaj: Ceny nad Bałtykiem zwariowały! Nawet 88 tys. zł za wakacyjny weekend! Zainteresowanie jednak mimo to nie spada, bowiem to właśnie w nadmorskich miejscowościach będzie można nieco odetnchąć dzięki morskiej bryzie i chłodnej wodzie. Jeśli i wy wybieracie się w kolejnych dniach na wypoczynek na północ kraju, pamiętajcie także o pewnych zasadach, jakie obowiązują na plażach.

Za to możesz dostać mandat na plaży