Najdłuższy dzień 2026 roku. Kiedy przypada i ile trwa? Midsummer zbliża się małymi krokami

Zmiana czasu na letni 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni, zgodnie z kalendarzem, następuje w ostatnią niedzielę marca. Wtedy zegarki przestawiamy o godzinę do przodu, co oznacza, że tej nocy śpimy o godzinę krócej. Z kolei przejście na czas zimowy polega na cofnięciu wskazówek o jedną godzinę. Jednakże dzięki temu w zaledwie jeden dzień słońce będzie dłużej na horyzoncie aż o godzinę!

W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca. O godzinie 2.00 w nocy zegarki przestawimy na 3.00, czyli o jedną godzinę do przodu. Od tego czasu dni będą wydłużać się jeszcze szybciej niż dotychczas! W końcu osiągną swój punkt kulminacyjny, po którym tendencja się odwróci. Po tym szczycie dni zaczną ponownie się skracać. Kiedy przypadnie ta kulminacja i kiedy w 2026 roku dzień będzie najdłuższy?

Najdłuższy dzień 2026. Kiedy wypada i ile będzie trwał?

Najdłuższy dzień w roku 2026 przypadnie wtedy jak rok temu, czyli 21 czerwca. W ubiegłym roku trwał on średnio 16 godzin i 47 minut, czyli o 9 godzin i 5 minut dłużej od najkrótszego dnia w roku 2024, który miał miejsce 21 grudnia rok wcześniej.

Długość najdłuższego dnia w Polsce podczas przesilenia letniego różni się w zależności od regionu kraju. Najwięcej światła dziennego mają mieszkańcy północy. W okolicach Jastrzębiej Góry, najbardziej wysuniętego na północ miejsca w Polsce, dzień potrwa około 17 godzin i 20 minut. Na południowych krańcach kraju jest on wyraźnie krótszy. Tam najdłuższy dzień w roku potrwa około 16 godzin i 12 minut, czyli ponad godzinę mniej.

Noc Świętojańska, Noc Kupały i Midsummer. Czym są?

Najkrótsza noc w roku to tak zwana Noc Kupały, czyli słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca. W języku angielskim występuje pod nazwą Midsummer.

Również chrześcijanie zapożyczyli sobie to święto – tak jak w przypadku przesilenia zimowego, które ma miejsce 25 grudnia (chrześcijanie nadali tej dacie religijny wymiar – Boże Narodzenie). W ten sposób Noc Kupały stała się także wigilią św. Jana, zwaną również Nocą Świętojańską.

W Polce Noc Kupały utrwaliła się przede wszystkim w tradycji Mazowsza i Podlasia. To święto obchodzone na część wody, słońca i księżyca. Tego dnia Słowianie czcili urodzaj, płodność, radość i miłość. Podobny charakter święto przyjmowało na terenach zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie.

Kiedy jest przesilenie letnie 2026 i pierwszy dzień lata?

Przesilenie letnie ma miejsce najdłuższy dzień w roku. To moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, wtedy biegun północny jest bliżej Słońca niż południowy.

Na półkuli północnej przesilenie datowane jest na 20 lub 21 czerwca. W tym roku - odmiennie do 2022 i 2021 roku, kiedy wypadało 21 czerwca. A co z pierwszym dniem lata? Wypada on dokładnie tego samego dnia, co najdłuższy dzień w roku, najkrótsza noc w roku oraz przesilenie letnie. Oznacza to, że lato na dobre rozpocznie się 21 czerwca i potrwa aż do września.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie