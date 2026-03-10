Dramat na Pomorzu. Potrącił 9-latkę na rowerze. Dziewczynka z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala

9-latka wjechała rowerem na czerwonym świetle. Doszło do zderzenia z samochodem

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło w piątek, 6 marca na ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Wejherowie. 9-letnia dziewczynka jadąca na rowerze, mimo że znajdowała się pod opieką osoby dorosłej, najprawdopodobniej zignorowała sygnalizację świetlną i wjechała na jezdnię przy czerwonym świetle, tuż przed nadjeżdżającego Volkswagena Passata. Samochód prowadziła kobieta, która poruszała się prawym pasem w kierunku Bolszewa. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierująca autem, jak i opiekun dziewczynki byli trzeźwi.

- W wyniku zdarzenia 9-latka doznała licznych obrażeń ciała i została przetransportowana do szpitala. Jak ustalono, dziewczynka miała na głowie kask ochronny, który w wyniku zdarzenia uległ znacznym uszkodzeniom, a poszkodowana doznała poważnych obrażeń głowy - informują policjanci.

Policjanci prowadzą obecnie dalsze czynności, aby dokładnie ustalić przebieg i wszystkie okoliczności zdarzenia.

Kolejny wypadek z udziałem roweru. 20-latka potrąciła cyklistę

Do podobnego zdarzenia doszło tego samego dnia w miejscowości Kaczkowo. W wypadku uczestniczył samochód osobowy marki Toyota oraz rowerzysta. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego, który wstępnie ustalił, że 20-letnia kierująca Toyotą prawdopodobnie nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście jadącemu w kierunku Łęczyc. W wyniku tego doszło do zderzenia pojazdów.

Rowerzysta doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia – zarówno kierująca samochodem, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Funkcjonariusze w obu przypadkach zabezpieczyli miejsca wypadków i przeprowadzili niezbędne oględziny. Policja apeluje o rozwagę.

Klucz do bezpieczeństwa dzieci na drodze

- To zdarzenie jest ważnym przypomnieniem, jak istotne jest bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci do 10 roku życia poruszające się rowerami muszą zawsze znajdować się pod opieką osób dorosłych, które czuwają nad ich bezpieczeństwem oraz pomagają im prawidłowo poruszać się po drogach - dodają policjanci.

Policja przypomina, że kask ochronny może znacząco zmniejszyć skutki urazów głowy podczas upadku lub zderzenia, dlatego powinien być dobrej jakości, certyfikowany i odpowiednio dopasowany do głowy dziecka. Policja przypomina także o konieczności uczenia dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takich jak przestrzeganie sygnalizacji świetlnej, upewnienie się przed wjazdem na jezdnię oraz korzystanie z kasku i elementów odblaskowych. Bezpieczeństwo najmłodszych zależy zarówno od ich świadomości, jak i czujności dorosłych.

