Koszmarny wypadek po urodzinach w Dębnicy Kaszubskiej. Prokuratura stawia zarzuty obcokrajowcom

Zarzuty po tragedii w Dębnicy Kaszubskiej. Prokuratura działa

We wtorek, 10 marca, słupska Prokuratura Okręgowa poinformowała o postawieniu zarzutów dwóm obywatelom innego państwa. Sprawa dotyczy tragicznego w skutkach potrącenia w Dębnicy Kaszubskiej, w którym uczestniczył kierowca i pasażer osobowego volkswagena. W wyniku tego zdarzenia jedna z idących chodnikiem kobiet zginęła, a dwie pozostałe wymagały pomocy medycznej i trafiły do szpitala.

Śledczy oskarżyli 40-letniego Yevhena S. o to, że będąc pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym i zbiegł z miejsca zdarzenia. Z kolei 44-letni Ihor L. odpowie za pomocnictwo – prokuratura zarzuca mu udostępnienie pojazdu głównemu podejrzanemu, co umożliwiło popełnienie czynu zabronionego. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku.

Postawa podejrzanych. Yevhen S. milczy, Ihor L. składa wyjaśnienia

- Yevhen S. przesłuchany w prokuraturze w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, po czym odmówił wyjaśnień. Ihor L. natomiast przyznał się jedynie do popełnienia pierwszego z przestępstw. Składając wyjaśnienia stwierdził, iż widział jak inne osoby udzielają pomocy potrąconym kobietom. Wobec czego nie dzwonił już po służby medyczne - przekazał prokurator Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z Radiem Eska.

Wobec Yevhena S. słupska Prokuratura Okręgowa, nadzorująca śledztwo, skierowała do Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Posiedzenie aresztowe wyznaczono na wtorkowe przedpołudnie.

W stosunku do Ihora L. prokurator zdecydował o wolnościowych środkach zapobiegawczych. Zastosowano wobec niego dozór policji oraz zakaz wyjazdu z kraju.

Dramat na chodniku w Dębnicy Kaszubskiej. 47-letnia Anna nie żyje

Do tragedii doszło w sobotę po godzinie 20:00 na terenie powiatu słupskiego. Według doniesień portalu „Fakt”, 47-letnia Anna, wraz z siostrą Małgorzatą i kuzynką, wracały z przyjęcia urodzinowego swojej chrzestnej. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem, jadąc od strony Słupska drogą wojewódzką nr 210, stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie. Samochód wypadł z drogi, wjechał na chodnik i uderzył w idące kobiety. Sprawcy porzucili auto i uciekli pieszo. 47-letnia Anna zginęła na miejscu, a jej towarzyszki zostały zabrane do szpitala w Słupsku.

Funkcjonariusze szybko namierzyli Ihora L., którego zatrzymano tuż po wypadku. Yevhen S. wpadł w ręce policji kilka godzin później, w nocy z soboty na niedzielę, na terenie Słupska. Obaj obcokrajowcy byli nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało u Ihora L. 1,3 promila, a u Yevhena S. 1,4 promila alkoholu. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości polskie prawo przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności.

Pracujący na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora policjanci zabezpieczyli niezbędne ślady i dowody. Ciało 47-letniej ofiary zostało przetransportowane do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

