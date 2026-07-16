Kto liczył na upalny, lipcowy wypoczynek we Władysławowie, może poczuć się rozczarowany. Najbliższe dni to prawdziwy pogodowy rollercoaster, który zacznie się całkiem obiecująco, ale zakończy chłodem i mocnym wiatrem. To nie jest scenariusz, o którym marzą urlopowicze.

Wszystko zacznie się w czwartek, 16 lipca. To będzie zdecydowanie najlepszy dzień tego okresu. Termometry pokażą prawie 25 stopni, a wiatr będzie ledwo odczuwalny. Mimo sporego zachmurzenia, taka aura wprost zaprasza na plażę. Naprawdę. Korzystajcie, póki można, bo to ostatni tak spokojny dzień.

Już w piątek poczujemy, że coś wisi w powietrzu. Temperatura utrzyma się na podobnym, wysokim poziomie, ale wiatr zacznie nabierać siły, osiągając w porywach blisko 4 m/s. Do tego pojawi się przelotny deszcz. To jeszcze nie dramat, ale wyraźny sygnał, że pogoda zaczyna się psuć.

Prawdziwe uderzenie przyjdzie w sobotę. To będzie dzień, który turyści zapamiętają na długo i to niekoniecznie z dobrych powodów. Temperatura spadnie do zaledwie 21-22 stopni. Najgorszy będzie jednak wiatr, który rozpędzi się do ponad 6 m/s, przynosząc ze sobą solidne opady deszczu. O leżeniu na piasku nie ma mowy. Szykuje się sztormowa aura.

Niedziela przyniesie lekką ulgę, bo przestanie padać. Niestety, będzie to najchłodniejszy dzień całego okresu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie 21 stopni, a nocą temperatura spadnie do około 15 stopni. Wiatr wciąż będzie odczuwalny, choć nieco słabszy niż w sobotę. To pogoda na spacer, ale w bluzie, a nie w kostiumie kąpielowym.

Plaża to nie wszystko. Jak spędzić ten weekend?

Czwartkowe 25 stopni to idealna okazja na klasyczny dzień nad morzem. Słońce, plaża i relaks – to plan na ten dzień. W piątek, mimo ryzyka przelotnego deszczu, wciąż warto wybrać się na spacer brzegiem morza. Zmieniająca się aura może być nawet malownicza. Sobota to pogodowy koszmar dla plażowiczów, ale silny wiatr i wzburzone morze mogą być atrakcją samą w sobie – oczywiście do podziwiania z bezpiecznej odległości, na przykład z okien kawiarni przy promenadzie. To też dobry moment, by odkryć gastronomię i atrakcje pod dachem. Niedziela, choć chłodna, będzie już bezdeszczowa. To idealny moment na długi, energiczny spacer po plaży, by pooddychać jodem i poczuć morską bryzę. Tylko pamiętajcie o cieplejszym ubraniu!

Dane pogodowe: OpenWeather

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