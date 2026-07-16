Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Po przejściu niżu Bernadette i fali silnych wiatrów, które jeszcze kilka dni temu uniemożliwiały bezpieczną rekreację, usteckie plaże znów tętnią życiem. Aktualny stan morza jest znakomity – wiatr niemal całkowicie ucichł, co pozwoliło na wywieszenie białych flag sygnalizujących pełne bezpieczeństwo. Dodatkowo na plażach trwają letnie atrakcje, w tym Plażowe Mistrzostwa Budowniczych, które przyciągają tłumy wczasowiczów. Oto szczegółowy raport z usteckich kąpielisk:

Ustka Wschód: Kąpielisko jest otwarte dla spragnionych ochłody. Temperatura powietrza wynosi aż 24°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do bardzo przyjemnych 20°C . Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje, że morze jest spokojne i bezpieczne. Oficjalna ocena czystości wody z 15 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli .

Kąpielisko jest dla spragnionych ochłody. Temperatura powietrza wynosi aż , a woda w Bałtyku nagrzała się do bardzo przyjemnych . Słaby wiatr o prędkości zaledwie gwarantuje, że morze jest spokojne i bezpieczne. Oficjalna ocena czystości wody z 15 lipca potwierdza jej . Ustka Zachód II: To kąpielisko również zaprasza i jest w pełni otwarte. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie – temperatura powietrza to 24°C, wody w morzu 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Ostatnie badania sanitarne z 15 lipca potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni przejrzysta i bezpieczna. Choć w województwie pomorskim zdarzają się punktowe zamknięcia kąpielisk z powodów sanitarnych (głównie na akwenach śródlądowych ze względu na bakterie), to usteckie plaże są całkowicie wolne od zagrożeń i gotowe na bezpieczne kąpiele.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartkowa aura w Ustce sprzyja plażowaniu. Temperatura powietrza dochodzi do 24°C, woda ma przyjemne 20°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) sprawia, że na morzu nie ma fal. Mimo tak sprzyjających warunków, jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Pamiętajmy również o słuchaniu poleceń ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na plaży przez cały dzień.

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