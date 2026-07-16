Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Warunki pogodowe i hydrologiczne w Krynicy Morskiej ustabilizowały się, a wiatr niemal całkowicie ucichł, osiągając zaledwie 1 m/s. Dzięki temu woda jest niezwykle spokojna, a brak czerwonych flag oznacza, że wejście do morza jest w pełni dozwolone na każdym z monitorowanych obszarów. Oto szczegółowe warunki panujące na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody 19°C . Ostatnia ocena jakości wody z 13 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Ostatnia ocena jakości wody z 13 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Podobnie jak na sąsiedniej plaży, woda ma 19°C , powietrze 23°C , a bezpieczną kąpiel gwarantuje czysty stan wody zatwierdzony przez inspektorów sanitarnych.

Podobnie jak na sąsiedniej plaży, woda ma , powietrze , a bezpieczną kąpiel gwarantuje czysty stan wody zatwierdzony przez inspektorów sanitarnych. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Bezpieczna strefa kąpielowa z temperaturą wody 19°C i powietrza 23°C zaprasza wszystkich wczasowiczów.

Bezpieczna strefa kąpielowa z temperaturą wody i powietrza zaprasza wszystkich wczasowiczów. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Tu również panują idealne warunki do wypoczynku nad wodą o temperaturze 19°C przy sprzyjających 23°C w cieniu.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w pełni lata bywają sprzymierzeńcem uciążliwych glonów i sinic w innych rejonach polskiego wybrzeża, w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic na żadnym z monitorowanych kąpielisk. Oficjalne badania próbek wody, których ostatnia ocena została przeprowadzona 13 lipca, jednoznacznie wykazały, że woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Plażowicze mogą więc bez przeszkód i obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Krynicy Morskiej stwarza komfortowe warunki do plażowania – umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 23°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (1 m/s) pozwala na przyjemny relaks bez dokuczliwego chłodu. Woda o temperaturze 19°C przyniesie pożądaną rześkość podczas upalniejszych momentów dnia. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników, gdyż warunki na morzu mogą ulec zmianie w bardzo krótkim czasie.

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