Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Aura sprzyja nadmorskiemu wypoczynkowi, a ratownicy nie mają dziś powodów do wywieszania czerwonych flag. Po niedawnych kaprysach pogody na Bałtyku nie ma już śladu, co potwierdzają najnowsze odczyty. Na każdym z monitorowanych kąpielisk warunki są doskonałe do bezpiecznego uprawiania sportów wodnych i rekreacji. Oto szczegółowy przegląd plaż w Rowach, na których możecie dziś bez przeszkód korzystać z uroków lata:

Rowy Wschód Słowińskie I oraz Rowy Wschód Słowińskie II : woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości odbyła się 11 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s .

oraz : woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości odbyła się 11 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie . Rowy Zachód Apator oraz Rowy Zachód Centralne : tutaj również woda zachęca do kąpieli i jest całkowicie bezpieczna. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 21°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C . Bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal.

oraz : tutaj również woda zachęca do kąpieli i jest całkowicie bezpieczna. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie oraz temperaturę wody wynoszącą . Bezwietrzna aura (wiatr ) gwarantuje brak wysokich fal. Rowy Zachód Domki Letniskowe, Rowy Zachód Radomsko oraz Rowy Zachód Słoneczko: na tych kąpieliskach parametry są minimalnie orzeźwiające. Termometry wskazują 20°C w cieniu, natomiast woda osiąga temperaturę 17°C. Podobnie jak na pozostałych plażach, wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s).

Wszystkie badania czystości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że stan biologiczny kąpielisk nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Kolejne rutynowe testy zaplanowano na 27 lipca.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Choć w mediach pojawiają się doniesienia o wczesnych zakwitach sinic na otwartych wodach Bałtyku, które są widoczne nawet z satelitów, turyści wypoczywający w Rowach mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z lokalnych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od uciążliwego zielonego zakwitu. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, jednak na ten moment nie ma żadnych powodów do niepokoju. Można bezpiecznie wchodzić do wody i cieszyć się letnią rekreacją.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Rowach są obecnie idealne dla osób, które nie przepadają za męczącymi upałami. Przy temperaturze powietrza sięgającej 20-21°C i niemal bezwietrznej aurze, wypoczynek na piasku jest czystą przyjemnością. Temperatura wody oscylująca wokół 17-18°C pozwala na przyjemne orzeźwienie. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem bywa bardzo dynamiczna i może zmienić się z godziny na godzinę. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody oraz stosowanie się do wszelkich ich komunikatów i poleceń.

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