Sinice Gdańsk. Czy w Gdańsku można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Warunki sprzyjają dzisiaj bezpiecznej zabawie w wodzie – na wszystkich gdańskich plażach panuje niemal bezwietrzna pogoda (prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s), co oznacza brak uciążliwych fal i pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które 16 lipca czekają na mieszkańców i turystów:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: temperatura powietrza wynosi 25°C, temperatura wody to przyjemne 19°C.

temperatura powietrza wynosi 25°C, temperatura wody to przyjemne 19°C. Molo Gdańsk Brzeźno: na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 25°C i woda o temperaturze 19°C.

na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 25°C i woda o temperaturze 19°C. Hallera Gdańsk Brzeźno: termometry wskazują tu 25°C w cieniu, a woda w Bałtyku ma 19°C.

termometry wskazują tu 25°C w cieniu, a woda w Bałtyku ma 19°C. Gdańsk Jelitkowo: temperatura powietrza to 20°C, wody natomiast 19°C.

temperatura powietrza to 20°C, wody natomiast 19°C. Piastowska Gdańsk Jelitkowo: stabilne warunki – 20°C w powietrzu i 19°C w wodzie.

stabilne warunki – 20°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Gdańsk Stogi: jedna z cieplejszych plaż miejskich, gdzie temperatura powietrza sięga dziś 23°C, a woda ma 19°C.

jedna z cieplejszych plaż miejskich, gdzie temperatura powietrza sięga dziś 23°C, a woda ma 19°C. Gdańsk Sobieszewo: spokojny relaks z temperaturą powietrza 19°C i wody 19°C.

spokojny relaks z temperaturą powietrza 19°C i wody 19°C. Gdańsk Orle: tutaj powietrze ma 19°C, a woda w Bałtyku orzeźwia temperaturą 18°C.

tutaj powietrze ma 19°C, a woda w Bałtyku orzeźwia temperaturą 18°C. Gdańsk Świbno: najbardziej wysunięte na wschód kąpielisko oferuje 20°C w powietrzu, ale woda jest tu dziś najchłodniejsza i wynosi 17°C.

Woda we wszystkich tych lokalizacjach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje pełen komfort i bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się corocznej letniej zmory nadmorskich plaż mamy doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty sanitarne oraz aktualny monitoring kąpielisk potwierdzają, że na żadnej z gdańskich plaż nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich dziewięciu punktach kontrolnych jest czysta i w pełni bezpieczna. Choć wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się cyjanobakterii, to panujący obecnie słaby wiatr nie zepchnął niebezpiecznych kożuchów w stronę gdańskiego brzegu, co zdarzało się we wcześniejszych tygodniach sezonu. Można zatem bez obaw cieszyć się urokami Bałtyku!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy czwartek to absolutny pogodowy strzał w dziesiątkę dla gdańskich wczasowiczów – temperatura powietrza waha się od 19°C do 25°C w zależności od wybranej plaży, a wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że odczuwalne ciepło jest bardzo przyjemne. Warto jednak maksymalnie wykorzystać te chwile. Synoptycy ostrzegają, że już w nadchodzący weekend nadciągnie gwałtowne ochłodzenie, silniejszy wiatr oraz deszcz, które mogą mocno skomplikować plany urlopowiczów.

Pamiętaj o najważniejszej, złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku nad morzem: zawsze sprawdzaj kolor flagi na wieży ratowniczej bezpośrednio po przyjściu na plażę. Warunki atmosferyczne na Bałtyku potrafią zmienić się bardzo dynamicznie, a biała flaga to jedyny pewny sygnał, że wejście do wody jest w danym momencie dozwolone. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich!

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