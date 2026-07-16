Kto zaplanował urlop w Gdańsku od czwartku, ten trafił w dziesiątkę. Pogoda w tym czasie będzie wręcz idealna. Już 16 lipca termometry pokażą przyjemne 26 stopni Celsjusza przy umiarkowanym zachmurzeniu, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny. Słowem: lato w pełni.

Jeszcze lepiej zapowiada się piątek. To będzie najcieplejszy dzień w tym okresie, z temperaturą sięgającą niemal 28 stopni! Słońce będzie walczyć z chmurami, ale i tak poczujemy prawdziwie wakacyjną aurę. Może spaść symboliczny deszcz, ale nie powinien on pokrzyżować planów. Idealnie.

Niestety, sielanka nie potrwa długo, bo już w sobotę pogoda pokaże swoje gorsze oblicze. Nadciąga załamanie. Temperatura spadnie do zaledwie 22-23 stopni, a więc zrobi się odczuwalnie chłodniej. Co gorsza, zerwie się silny wiatr, osiągający w porywach ponad 5 m/s. To już nie będzie lekka, orzeźwiająca bryza. Będzie wiało.

Do tego dojdą opady deszczu, które mogą utrzymać się przez część dnia. Niedziela, 19 lipca, przyniesie koniec opadów, ale na powrót lata nie ma co liczyć. Niebo pozostanie całkowicie zasnute chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie z soboty. Poranek będzie chłodny, zaledwie 14 stopni. Słońca raczej nie zobaczymy.

Gdańsk: co robić przy takiej pogodzie?

Czwartek i piątek to wymarzone dni na plażowanie. Wysoka temperatura i słaby wiatr stworzą idealne warunki do łapania opalenizny i kąpieli w morzu. Warto wykorzystać ten czas w stu procentach. Sobota to z kolei dzień, w którym plażowy ręcznik lepiej zamienić na parasol i kurtkę przeciwwiatrową. Gwałtowna zmiana pogody sprawia, że to dobry moment na zwiedzanie miasta i jego licznych zabytków w zamkniętych obiektach. Niedziela, choć pochmurna i chłodna, pozwoli przynajmniej na spokojny spacer brzegiem morza bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather