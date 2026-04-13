Myślał, że jest sprytny! Kradł paliwo na fałszywych tablicach. Był zaskoczony wizytą policjantów

- Złodziej paliwa działał w kilku województwach, posługując się skradzionymi tablicami rejestracyjnymi.
- Policja z Kościerzyny namierzyła i zatrzymała 36-latka z Pomorza, podejrzanego o serię kradzieży.
- Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Kradł paliwo w kilku województwach. Trop zaprowadził policję do jednego auta
Na początku kwietnia 2026 roku do kościerskiej policji zgłosił się pracownik stacji paliw, informując o kradzieży. Przekazał też nagrania z monitoringu, na których widać było samochód sprawcy wraz z numerami rejestracyjnymi. Sprawą od razu zajęli się kryminalni.
W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili, że tablice rejestracyjne były skradzione i wykorzystywane do popełniania przestępstw.
- Jak się okazało, ten sam samochód brał udział w kradzieżach paliwa na terenie powiatu kościerskiego oraz w innych województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Śledczy wytypowali osobę podejrzaną o te czyny - informują policjanci.
Wpadł 36-latek z Pomorza. Policja zatrzymała podejrzanego o serię kradzieży
Podejrzanym okazał się 36-letni mieszkaniec powiatu chojnickiego.
- Funkcjonariusze ustalili jego miejsce pobytu 7. kwietnia dokonali zatrzymania. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów. 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży oraz posługiwania się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi - zaznaczają funkcjonariusze.
Za te czyny grożą mu kary od grzywny i ograniczenia wolności po nawet kilka lat więzienia.
Dzień później sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i niewykluczone, że lista zarzutów wobec mężczyzny jeszcze się wydłuży.