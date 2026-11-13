Możesz płacić mniej za paliwo i zakupy. Wystarczy pokazać tę kartę

Karta Dużej Rodziny. Kto może z niej skorzystać?

Mowa o Karcie Dużej Rodziny (KDR), czyli ogólnopolskim systemie zniżek skierowanym do rodzin wielodzietnych. Jak informuje serwis gov.pl, mogą się o nią ubiegać rodziny, w których rodzic lub małżonek rodzica ma albo miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Co istotne, nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

Kartę mogą otrzymać matka i ojciec, a także macocha lub ojczym, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących władzy rodzicielskiej. Uprawnienie przysługuje również dzieciom. Co ważne, rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny przez całe życie, nawet jeśli ich dzieci są już dorosłe i nie pozostają na ich utrzymaniu.

Dzieci mogą natomiast korzystać z uprawnień do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę - maksymalnie do 25. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością karta jest ważna przez okres obowiązywania orzeczenia.

Tańsze paliwo i zakupy. Takie rabaty oferują partnerzy programu

Jedną z największych zalet Karty Dużej Rodziny są zniżki oferowane przez prywatne firmy. Dzięki nim można zaoszczędzić między innymi na tankowaniu samochodu, zakupach spożywczych czy usługach.

Przykładowo na stacjach Orlen posiadacze KDR mogą otrzymać:

8 gr rabatu na litrze paliw standardowych i LPG,

10 gr rabatu na litrze paliw VERVA,

20 proc. zniżki na produkty z oferty Stop Cafe,

20 proc. rabatu na myjnię.

Zniżki można znaleźć również w sklepach. Przykładowo Lidl oferuje 10 proc. rabatu na wybrane produkty, a w przypadku innych sieci, takich jak Auchan czy Carrefour, obowiązują odrębne zasady korzystania z programu. Nie zawsze oznacza to obniżkę ceny całego koszyka zakupowego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Skarbówka sprzedaje samochody po pijanych kierowcach. Tak tanio jeszcze nie było

21

Tańsze bilety kolejowe i paszporty. To kolejne korzyści

Karta Dużej Rodziny zapewnia również ulgi w usługach publicznych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu gov.pl rodzice mogą skorzystać z następujących przywilejów: