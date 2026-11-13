Idealne warunki na spacer nad Bałtykiem. Jakość powietrza w Gdańsku jest dziś bardzo dobra

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze stacji pomiarowych, ogólny stan powietrza w Gdańsku jest dziś bardzo dobry. Dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe są na bieżąco rozpraszane przez rześki wiatr z kierunków zachodnich, dzięki czemu szkodliwe pyły nie gromadzą się przy ziemi. Mimo chłodniejszej aury zanieczyszczenia utrzymują się na śladowych poziomach.

Dla mieszkańców oznacza to pełen komfort i brak jakichkolwiek przeciwwskazań do spędzania czasu na zewnątrz. Dzieci, seniorzy oraz osoby aktywne fizycznie mogą bez obaw biegać, spacerować i uprawiać sport na świeżym powietrzu. Warto skorzystać ze sprzyjającej pogody i wywietrzyć mieszkania przed wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Jakość powietrza określa się na podstawie stężenia drobnych cząsteczek brudu, podawanego w mikrogramach w każdym metrze sześciennym powietrza (µg/m³). Według oficjalnych norm polskiego GIOŚ dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla drobszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³.

Oto szczegółowe wyniki ze stacji monitorujących w Gdańsku z pomiaru o godzinie 10:00:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 8.1 µg/m³, a PM2.5 wynosi 6.3 µg/m³.

(pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 8.1 µg/m³, a PM2.5 wynosi 6.3 µg/m³. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 4.0 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3.3 µg/m³.

(pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 4.0 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3.3 µg/m³. Gdańsk, ul. Leczkowa (pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 4.7 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3.9 µg/m³.

(pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 4.7 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3.9 µg/m³. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 10.1 µg/m³, a PM2.5 wynosi 8.6 µg/m³.

(pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 10.1 µg/m³, a PM2.5 wynosi 8.6 µg/m³. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (pomiar o godz. 10:00): PM10 wynosi 5.6 µg/m³, a PM2.5 wynosi 3.8 µg/m³.

Dzisiejsze stężenia pyłu PM10 wynoszą od 8% do maksymalnie 20% dobowej normy bezpieczeństwa, a wartości pyłu PM2.5 nie przekraczają 8.6 µg/m³. Wszystkie pomiary w mieście wskazują na wyjątkowo czyste powietrze.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to rodzaj toksycznej mgły, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń – dymu z kominów i spalin z rur wydechowych – z wilgotnym powietrzem. Zjawisko to występuje głównie w bezwietrzne dni, gdy ciepłe powietrze działa jak niewidzialna pokrywka, blokując zanieczyszczenia tuż przy ziemi. Drobne cząsteczki brudu unoszące się w takim powietrzu mogą wnikać do płuc i krwiobiegu. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na dłuższy trening lub spacer, aby chronić zdrowie swoje i swojej rodziny.