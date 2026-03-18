Mobilny psycholog wyrusza w trasę po Polsce. Mental Bus dotrze do najmniejszych wsi

Stan opieki psychologicznej w Polsce. Miliony chorych
Kwestie związane z kondycją psychiczną obywateli zajmują coraz więcej miejsca w ogólnopolskich dyskusjach. Ze statystyk wynika, że lawinowo przybywa pacjentów cierpiących na stany lękowe, przewlekłe napięcie nerwowe oraz zaburzenia nastroju. Według oficjalnych rejestrów portalu ezdrowie.gov.pl, problem depresji dotyka w naszym kraju nawet 1,3 miliona obywateli.
Rosnąca wiedza o zagrożeniach nie idzie jednak w parze z łatwym dostępem do fachowej opieki. O ile mieszkańcy dużych aglomeracji mogą wybierać spośród wielu placówek terapeutycznych, o tyle na prowincji znalezienie wolnego specjalisty graniczy z cudem. W odpowiedzi na te strukturalne braki powstają nowatorskie pomysły, które mają ułatwić kontakt z terapeutą m.in. na wsiach. Jednym z pionierskich rozwiązań tego typu jest inicjatywa Mental Bus.
Mobilny Zespół Pomocy Psychologicznej wyrusza na drogi - Mental bus
Głównym ich zadaniem będzie "załatanie dziur" w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego. Specjalnie przystosowany pojazd wyjedzie na lokalne drogi, by zaoferować profesjonalną asystę tam, gdzie do tej pory brakowało jakichkolwiek struktur wsparcia. Inaugurację całego przedsięwzięcia wyznaczono na 8 kwietnia, a obecnie trwają ostatnie logistyczne przygotowania do pierwszych kursów w teren.
Bezpłatne konsultacje w specjalnie wyposażonym Mental Busie
Innowacyjny pojazd funkcjonuje jak pełnoprawna, poruszająca się na kołach poradnia, która zaparkuje w najbardziej oddalonych zakątkach kraju. Wnętrze samochodu zostało w pełni zaaranżowane do bezpiecznego i dyskretnego przeprowadzania sesji terapeutycznych. Eliminacja konieczności wielokilometrowych dojazdów do miast wojewódzkich to kluczowe ułatwienie dla pacjentów w kryzysie. Zmotoryzowany gabinet będzie stacjonował w pobliżu placówek oświatowych, ośrodków kultury oraz podczas festynów regionalnych, maksymalizując zasięg swoich działań. Organizatorzy gwarantują, że wizyty u mobilnych ekspertów będą całkowicie darmowe.
Wizualizacja projektu Mental Bus w trasie
Twórcy inicjatywy udostępnili nam materiały zza kulis, które dokumentują proces transformacji pojazdu. Fotografie ukazują dokładnie zagospodarowaną przestrzeń do rozmów, gwarantującą komfort porównywalny ze stacjonarnymi ośrodkami opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
Przyszłość mobilnej opieki nad zdrowiem psychicznym
Inicjatorzy akcji nie ukrywają, że ich nadrzędną ambicją pozostaje zagwarantowanie opieki w tak zwanych białych plamach na medycznej mapie Polski. Pomyślna weryfikacja tego pilotażowego programu da z pewnością szansę na rozbudowę inicjatywy. Sukces pierwszych wyjazdów może na stałe wpisać mobilne gabinety w ogólnopolski model przeciwdziałania kryzysom psychicznym.
Zespół Mental BUS będzie pracował całorocznie w trybie regularnych działań środowiskowych. Jednocześnie, bazując na doświadczeniach udzielania wsparcia psychologicznego podczas powodzi na Dolnym Śląsku, zespół pozostaje w gotowości do interwencji kryzysowej w sytuacjach katastrof naturalnych, kryzysów humanitarnych czy zdarzeń masowych - mówił Marcin Pawelec, Prezes Fundacji The Presja.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.
Gdzie zadzwonić w przypadku podejrzenia depresji?
- Darmowa linia wsparcia dla najmłodszych i nastolatków w kryzysie: 116 111
- Darmowy numer interwencyjny dedykowany osobom pełnoletnim: 116 123
- Całodobowa Infolinia Rzecznika Praw Dziecka dla małoletnich: 800 121 212
- Pomoc psychologiczna dla osób przeżywających żałobę po utracie bliskich: 800 108 108
- Program wsparcia Fundacji Tumbo dla osieroconych dzieci: 800 111 123
- Internetowa platforma pomocowa: pokonackryzys.pl