Mało kto wie, że największy zamek świata jest w Polsce. Zajmuje obszar 21 hektarów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-30 10:24

W północnej Polsce znajduje się imponująca budowla, która od wieków przyciąga turystów i miłośników historii. Zamek w Malborku to największy zamek na świecie pod względem powierzchni - cały kompleks zajmuje około 21 hektarów i jest uznawany za największą średniowieczną twierdzę z cegły. Powstał w XIII wieku jako siedziba zakonu krzyżackiego i dziś znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Radio ESKA Google News

Największy zamek na świecie

Zamek w Malborku, bowiem to o nim to, to prawdziwy gigant średniowiecznej architektury. Kompleks zajmuje około 21 hektarów, co czyni go największym zamkiem na świecie pod względem powierzchni. Potężna twierdza z czerwonej cegły powstała w XIII wieku jako siedziba Zakonu Krzyżackiego.

Budowa rozpoczęła się po 1280  roku, gdy Krzyżacy zaczęli wznosić warownię nazwaną Marienburg. Z czasem zamek rozrósł się do ogromnego kompleksu składającego się z trzech części: Zamku Wysokiego, Średniego i Niskiego. Dziś zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Każdego roku odwiedzają go setki tysięcy turystów z całego świata. W galerii zdjęć poniżej znajdzecie fotografie obiektu, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zamek w Malborku

Zamek w Malborku
Galeria zdjęć 29

Malbork - miasto, które wyrosło przy zamku

Początki Malborka związane są z m.in. ekspansją Zakonu Krzyżackiego na ziemiach pruskich. Krzyżacy przybyli w te okolice w XIII wieku i rozpoczęli budowę swojej monumentalnej twierdzy. Wokół niej zaczęła rozwijać się osada, która szybko stała się ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym.

Przez wieki Malbork był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Po klęsce Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 roku miasto i zamek odegrały ważną rolę podczas oblężenia przez wojska polsko-litewskie. W kolejnych stuleciach twierdza przechodziła z rąk do rąk, a po zniszczeniach II wojny światowej została pieczołowicie odbudowana.

Polecany artykuł:

Trzy najpiękniejsze wsie w Polsce. Wyglądają jak z pocztówki!

740 lat praw miejskich

Co ciekawe, Malbork uzyskał prawa miejskie 27 kwietnia 1286 roku, więc w tym roku minie 740 lat. Miasto obchodzi 740-lecie nadania praw miejskich dokładnie 27 kwietnia. Z tej okazji zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Obchody mają nie tylko upamiętnić wielowiekową historię miasta, ale także podkreślić jego znaczenie jako jednego z najważniejszych ośrodków turystycznych i historycznych w Polsce.

Quiz. Zamek czy pałac? Rozpoznaj dolnośląskie zabytki po zdjęciu
Pytanie 1 z 10
Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej
Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej
Najsztub pyta
WETO NAWROCKIEGO TO ZWYCIĘSTWO TUSKA! MIEŃKOWSKA-NORKIENE: CELEM PIS JEST POLEXIT | Najsztub Pyta
Najsztub pyta
Mediateka.pl
ciekawostki turystyczne
historia
ciekawostka