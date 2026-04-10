Były major SOP zabił 4-letnią córkę. Są wyniki badań toksykologicznych

Tragedia podczas rodzinnej wizyty w Ustce
Piotr K. przebywał z wizytą u rodziców swojej żony, kiedy nagle rzucił się z nożem na najbliższych. 4-letnia Aniela zginęła na miejscu zdarzenia, a pozostali członkowie rodziny z poważnymi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że atak nastąpił bez żadnej wyraźnej przyczyny. 44-latek, od ponad 20 lat pełniący służbę w SOP, został natychmiast wydalony z formacji. Mężczyzna usłyszał zarzuty zamordowania córki oraz usiłowania zabójstwa żony, syna i teściów. Za popełnione czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 26 stycznia, około godziny 21:30 w mieszkaniu zlokalizowanym przy ulicy Bałtyckiej w Ustce. Patrol policji przybył na miejsce w związku ze zgłoszeniem awantury domowej. Mundurowi obezwładnili agresywnego 44-latka, który zadał ciosy nożem pięciu osobom ze swojej rodziny, a także ranił samego siebie. Pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej, życia czteroletniej dziewczynki nie udało się ocalić. Jak ustalili śledczy, napastnik posłużył się nożem o długości około 70 centymetrów, który swoim wyglądem przypominał maczetę.
Nowe ustalenia śledczych. Wyniki badań toksykologicznych Piotra K.
Z informacji podanych przez dziennik "Fakt" wynika, że w organizmie mężczyzny nie stwierdzono obecności alkoholu ani narkotyków.
– Przyszła opinia, z której wynika, że nie znaleziono ani alkoholu, ani żadnych środków psychoaktywnych – informuje prok. Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
Sądowa decyzja o tymczasowym aresztowaniu Piotra K., która została wydana w lutym, zbliża się do końca. Z tego powodu śledczy planują w najbliższym czasie złożyć wniosek o przedłużenie tego środka zapobiegawczego.