Koniec oszustwa "na złoto"! Policjanci z Pomorza zatrzymali 27-letniego obywatela Ukrainy

Wpadł po kolejne pieniądze. 27-latek zatrzymany podczas próby oszustwa

27-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w momencie, gdy próbował odebrać od 60-letniej kobiety ustaloną kwotę, która - według "zapewnień" oszusta - miała zostać przeznaczona na rzekome inwestycje w złoto. Według ustaleń policjantów z Pomorza, mężczyzna już wcześniej miał pobierać od pokrzywdzonej znaczą sumę pieniędzy.

60-latka zorientowała się w pewnym momencie, że padła ofiarą oszustwa. To właśnie wtedy postanowiła zgłosić sprawę na policję.

- Wspólne działania policjantów z Komisariatu Policji w Pelplinie, funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą doprowadziły do zatrzymania 27-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o próbę oszustwa. Z ustaleń policjantów wynika, że 60-letnia kobieta wcześniej została wprowadzona w błąd i przekazała już pieniądze, wierząc, że inwestuje je w złoto. Gdy zorientowała się, że może paść ofiarą oszustwa, skontaktowała się z policjantami i poinformowała o całej sytuacji - relacjonują policjanci.

Przyszedł po 50 tys. zł i wpadł. Grozi mu do 8 lat więzienia

Policjanci zatrzymali mężczyznę w chwili, gdy pojawił się, by odebrać od kobiety kolejne 50 tysięcy złotych. 27-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co może mu grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych, zwłaszcza dotyczących inwestycji.

- Przypominamy, aby zachować ostrożność przy wszelkiego rodzaju inwestycjach. Oszuści często wykorzystują zaufanie i obiecują szybki zysk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z policją - dodają funkcjonariusze.

